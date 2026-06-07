Hagel-Alarm: Heftige Gewitter im Anmarsch

In weiten Teile Österreichs muss man am Sonntag mit Gewittern rechnen.

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Während der Vormittag vielerorts noch sonnig verläuft, bilden sich im Tagesverlauf zunehmend Quellwolken. Vor allem im Bergland sind Regenschauer zu erwarten, die sich am Nachmittag vielerorts zu Gewittern entwickeln. Besonders betroffen dürften Regionen von Osttirol über Kärnten bis in den Bereich des Grazer Beckens sein. Dort sind lokale Starkregenereignisse und Hagel möglich. Die Temperaturen erreichen sommerliche 22 bis 29 Grad.

Auch der Montag bringt zunächst ruhiges und sonniges Wetter. Im Laufe des Tages wachsen jedoch erneut Quellwolken in den Himmel, bevor sich vor allem im Bergland und im Süden einige Gewitter bilden. Diese können örtlich kräftiger ausfallen und von starken Windböen begleitet werden. Am Nachmittag sorgt zudem eine von Westen herannahende Wolkenfront für eine weitere Wetterverschlechterung. Trotz Höchstwerten zwischen 24 und 30 Grad sollten Aktivitäten im Freien besonders in den Nachmittags- und Abendstunden aufmerksam geplant werden.

Hohe Gewitter-Gefahr

Am Dienstag erreicht schließlich eine Störungszone Österreich und sorgt für eine deutlich unbeständigere Wetterlage. Von Westen her ziehen dichte Wolken sowie Regenschauer auf. Während es im Osten und Süden zunächst noch freundlicher bleibt, steigt dort im weiteren Tagesverlauf ebenfalls die Gewitterwahrscheinlichkeit. Besonders in den späteren Nachmittags- und Abendstunden muss auch in diesen Regionen mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden. Begleitet wird die Wetterumstellung von auffrischendem Westwind, der vor allem im nördlichen Alpenvorland und im Osten lebhaft wehen kann.

Insgesamt zeichnet sich damit ein zunehmend gewitteranfälliger Wochenstart ab. Vor allem von Sonntag bis Dienstag sollten Wetterwarnungen im Auge behalten werden, da sich Gewitter lokal rasch entwickeln und mit Starkregen, Windböen sowie erhöhter Blitzschlaggefahr einhergehen können.