Hai-Alarm in Holland: Tausende Tiere vor Küste entdeckt

Tausende Haie tummeln sich derzeit vor der niederländischen Küste. Was nach einem Horror-Szenario klingt, ist für Meeresforscher eine echte Erfolgsmeldung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor allem rund um die Inseln Schiermonnikoog, Ameland und Terschelling wurden zahlreiche Tiere gesichtet. Laut Forschern der Wageningen University handelt es sich vor allem um junge Hundshaie und Weißgefleckte Glatthaie.

Für Badegäste gibt es keinen Grund zur Panik: Die Arten gelten als harmlos und stellen keine Gefahr für Menschen dar.

Forscher freuen sich über die Tiere

Besonders erfreulich ist die Entwicklung beim Hundshai. Die Art war lange Zeit stark unter Druck, unter anderem durch den Fischfang. Seit strengere Schutzmaßnahmen im Jahr 2009 eingeführt wurden, erholen sich die Bestände.

Meeresforscher Niels Brevé begrüßt deshalb, dass die Tiere inzwischen wieder im Wattenmeer vorkommen.

Auch andere Haie schwimmen in der Nordsee

© Getty Images

Haie sind in der Nordsee grundsätzlich keine Seltenheit. Dort kommen rund 30 Hai- und Rochenarten vor. Neben Hundshaien und Katzenhaien sind auch Riesenhaie sowie deutlich seltenere Arten wie Herings-, Fuchs- oder Blauhaie bekannt.

Wer derzeit an der niederländischen Küste unterwegs ist, könnte also mit etwas Glück einen dieser ungewöhnlichen Meeresbewohner entdecken – und muss dabei nicht um seine Sicherheit fürchten.