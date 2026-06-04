Hier kann man am Feiertag einkaufen

Am Donnerstag ist Fronleichnam. Da es sich um einen gesetzlichen Feiertag in Österreich handelt, bleiben die meisten Geschäfte und Einkaufszentren zu. Es gibt aber Ausnahmen für den Last-Minute-Einkauf.

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Am Donnerstag gelten im Gegensatz zu Heiligabend oder Silvester keine erweiterten Öffnungszeiten. Dennoch müssen Sie nicht ganz auf das Einkaufen verzichten. Bestimmte Shops an Bahnhöfen, Flughäfen oder in Tourismusgebieten dürfen nämlich auch am Feiertag ihre Türen öffnen. Wer am Donnerstag kurzfristig Nachschub braucht, findet somit trotz des Feiertags einige Optionen.

Diese Spar-Filialen haben offen:

1010 WIEN, Babenbergerstraße 9

1030 WIEN, Landstraßer Hauptstraße 1b, The Mall 1090

WIEN, Währinger Gürtel, AKH

1100 WIEN, Am Hauptbahnhof 1, EG134

1210 WIEN, Brünner Str., Klinik Floridsdorf

1210 WIEN, Franz-Jonas-Platz 6

8020 GRAZ Hauptbahnhof, Europaplatz 6

8055 GRAZ, Puchstraße 164

8073 GRAZ-FELDKIRCHEN Flughafen, Flughafenstraße 51

4020 LINZ Hauptbahnhof, Bahnhofsplatz 3-6 5020

SALZBURG Hauptbahnhof, Südtirolerplatz 1 5020

SALZBURG Mozart Geburtshaus, Getreidegasse 9 6020

INNSBRUCK Klinik, Anichstraße 35

Diese Billa-Filialen sind geöffnet:

1010 WIEN, Neuer Mark 17 / Herrnhuterhaus

1020 WIEN, Praterstern

1090 WIEN, Julius Tandeler Platz 3/F.J. BHF

1150 WIEN, Europaplatz 1-3 (WBHF - Minimarkt)

1300 WIEN-Flughafen, GST. 611/1

1300 WIEN-Flughafen, Terminal 1

1300 WIEN-Flughafen, Terminal 3

2331 VÖSENDORF, Triesterstraße 248 (BILLA Box Vösendorf)

9020 KLAGENFURT, Hauptbahnhof

5020 SALZBURG, Griesgasse 19-21 5020 SALZBURG, Kaigasse 32

Auch bei "Okay" kann man einkaufen:

1010 WIEN, Schottentor Passage

1020 WIEN, Praterstern

1150 WIEN, Europaplatz 1-3, Westbahnhof

3100 ST. PÖLTEN, Bahnhofsplatz 1

Frisches Gebäck vom Bäcker

Wer am Donnerstagmorgen frische Semmeln, Kipferl oder eine süße Mehlspeise sucht, hat ebenfalls Glück. Bäckereien fallen unter die Ausnahmen der Feiertagsruhe. In Wien öffnen viele Standorte großer Ketten wie Ströck, Anker, Der Mann, Felber, Geier oder Müller-Gartner. In der Steiermark bieten ausgewählte Filialen von Martin Auer, Sorger oder der Bäckerei Kern frische Ware an. Besonders an Bahnhöfen und Flughäfen stehen die Chancen gut, da Bäckereien mit angeschlossenem Cafébetrieb Kundschaft bedienen dürfen. Da die Öffnungszeiten je nach Standort variieren, empfiehlt sich vorab ein Blick auf die jeweilige Website der Kette.

Tankstellen und Hofläden

Wenn am Donnerstag plötzlich die Butter, die Milch, die Grillkohle oder Kondome ausgehen, sind Tankstellen-Shops oft der letzte Retter. Billa kooperiert mit Shell, Jet, OMV und bp und betreibt Standorte unter Namen wie "Billa Unterwegs", "Billa stop & shop", "Viva Billa" und "Billa Now". Auch die "Spar express"-Shops bieten vielerorts an sieben Tagen die Woche ein Sortiment an. Im urbanen Raum, insbesondere in Wien, wächst zudem das Angebot an Verkaufsautomaten und sogenannten "Spätis" rasant, die rund um die Uhr erreichbar sind. Im ländlichen Raum sichern wiederum Hofläden mit regionalen Produkten direkt vom Erzeuger die Versorgung am Feiertag.