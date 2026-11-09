Historisches Tiroler Schloss steht zum Verkauf

Das Anwesen ist 4.129 Quadratmeter groß. und hat 790 Quadratmeter Nutzfläche.

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Ein Stück Tiroler Geschichte sucht einen neuen Besitzer: Das denkmalgeschützte Schloss Achenrain im Kramsacher Ortsteil Mariathal (Bezirk Kufstein) steht derzeit zum Verkauf. Das fast 400 Jahre alte Anwesen gilt als eine der exklusivsten Immobilien Tirols. Doch wer sich für das barocke Juwel interessiert, braucht nicht nur das nötige Kleingeld, sondern auch viel Zeit und ein Faible für historische Bausubstanz.

Das Schloss befindet sich am Achenrain 57 und umfasst laut Verkaufsunterlagen rund 790 Quadratmeter Nutzfläche. Das Grundstück ist etwa 4.129 Quadratmeter groß. Im Kern geht die Anlage auf die Jahre 1655 bis 1658 zurück. Damals ließ Karl Aschauer von Lichtenturn das Gebäude errichten, im 18. Jahrhundert wurde es erweitert.

Schloss Achenrain © www.hoerhager.co.at

Besonders eindrucksvoll sind die historischen Innenräume. Ein Highlight ist die sogenannte Jagdstube mit ihrer kunstvoll gefertigten Kassettendecke aus Holz. Auch die weiteren Räume vermitteln einen Eindruck vom einstigen Glanz des Anwesens. Allerdings ist die Zeit nicht spurlos an dem Gebäude vorübergegangen: Bröckelnder Putz und notwendige Sanierungsarbeiten zeigen, dass der neue Besitzer einiges investieren muss, um das Schloss wieder in einen entsprechenden Zustand zu bringen.

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Großzügiges Anwesen

Auch die Außenanlage macht die Immobilie besonders. Das Anwesen liegt in einem parkähnlichen Garten mit Blick auf die Bergwelt des Tiroler Unterlands. Neben einer Nutzung als repräsentativer Wohnsitz kommen laut Verkaufsbeschreibung auch ein Unternehmensstandort, ein Veranstaltungsort oder eine Kombination aus Büro- und Wohnflächen infrage. Sämtliche baulichen Veränderungen müssen dabei mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt werden.

Schloss Achenrain © www.hoerhager.co.at

Von 1855 bis in die 2020er-Jahre gehörte Schloss Achenrain der Grafenfamilie Taxis-Bordogna. Nun wird ein neuer Eigentümer gesucht, der bereit ist, die historische Substanz zu erhalten und das Gebäude zu sanieren.

Der Kaufpreis wird nicht öffentlich genannt und ist auf Anfrage beim vermittelnden Unternehmen Hörhager Immobilien erhältlich. Damit bleibt Schloss Achenrain eine außergewöhnliche Gelegenheit für jemanden, der sich den Traum vom eigenen Schloss erfüllen möchte – und die damit verbundene Herausforderung nicht scheut.