Hitze: Erste Gemeinde will jetzt das Trinkwasser abschalten

Stopp von 22.00 bis 4.00 Uhr möglich, wenn Wasserverbrauch sich nicht reduziert

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Marktgemeinde Pöggstall im niederösterreichischen Bezirk Melk zieht einen temporären Stopp der Trinkwasserversorgung in Betracht. Eine Nachtabschaltung von 22.00 bis 4.00 Uhr könne notwendig werden, "sollte der gestiegene und extrem hohe Wasserverbrauch" sich nicht reduzieren, teilte die Kommune am Dienstag auf ihrer Website mit.

Einher ging die Vorankündigung seitens der Gemeinde auch mit dem Aufruf, "Trinkwasser zu sparen und das Gartengießen, Autowaschen und das Nachfüllen der Pools" zu unterlassen. "Wir versuchen seit Wochen, die Leute zu sensibilisieren, dass sie sparsam mit Wasser umgehen", sagte Bürgermeister Helmut Hahn (ÖVP) dem ORF Niederösterreich. "Wenn wir sehen, dass der Nachtverbrauch weiter so hoch ist wie am Tag und sich unsere Hochbehälter bis in der Früh nicht erholen, dann werden wir das Wasser zeitweise abdrehen."

Erklärtes Ziel sei, ausreichend Wasser für die Morgenstunden sicherzustellen, weil dann viele Menschen gleichzeitig das kühle Nass benötigen. Über den Aufruf der Gemeinde hatten am Dienstag auch die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") berichtet.