TV
Radio
E-Paper
Österreich

In Wand einbetoniert

Horror-Fund in NÖ: Eingemauerte Leiche entdeckt

© APA/MAX SLOVENCIK
In Münchendorf wurde die verweste Leiche einer Frau entdeckt - jetzt ermittelt die Polizei.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine eingemauerte Tote ist vergangenen Donnerstag in Münchendorf (Bezirk Mödling) entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Obduktion angeordnet, sagte Sprecherin Nina Bussek am Mittwoch auf Anfrage. Die Sprecherin bestätigte ein Ermittlungsverfahren nach dem Fund einer Frauenleiche. Zu weiteren Details hielt sie sich bedeckt. Ersten Informationen zufolge war der verweste Leichnam einer Pensionistin in der Wand eines Hauses einbetoniert.

© APA/EVA MANHART

Tote wäre bald 100 geworden

Bei der Toten soll es sich um eine Frau handeln, die bald 100 Jahre alt geworden wäre. Die Polizei hatte die Feuerwehr am frühen Abend des 28. Mai um Unterstützung bei einer Tür-Notöffnung gebeten. Im Inneren des Hauses wurde die Leiche entdeckt. Spezialkräfte der Exekutive und Polizeihunde durchsuchten daraufhin die Räume.

Münchendorf © GEPA

Ermittelt werde in alle Richtungen - möglich ist den Zeitungen zufolge auch ein Sozialleistungsbetrug. Demnach könnte die Frau bereits vor Jahren nach einem natürlichen Tod einbetoniert worden sein, um die Pension weiter zu beziehen. Gefahndet werde nach dem im Ausland lebenden Sohn der Seniorin.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mit dem Demo-Schild zum VIP-Ticket

Vater würgte Baby-Tochter:  Fünf Monate Haft

Horror-Fund in NÖ: Eingemauerte Leiche entdeckt

Polizei verstärkt Schutz im Donaupark

Streit um Frau: Neuer attackierte Ex mit Hammer

Lange Haftstrafe für Pensionisten-Trio mit Cannabis-Plantage

Petition will Taubenfütter-Verbot in Wien kippen

Wieder Unwetter-Alarm in Österreich

108 Prozent! Gefängnisse platzen aus allen Nähten

Aggro-Pärchen verletzt in Wien drei Polizisten