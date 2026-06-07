Militär meldet
Iran feuert Raketen auf Israel
Laut Berichten aus Telegram-Kanälen hat das israelische Militär Raketenstarts aus dem Iran in Richtung Israel festgestellt. Die Luftabwehrsysteme sind im Einsatz, und die Bevölkerung soll den Anweisungen des Heimatschutzkommandos folgen.
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