Iran feuert Raketen auf Israel

Laut Berichten aus Telegram-Kanälen hat das israelische Militär Raketenstarts aus dem Iran in Richtung Israel festgestellt. Die Luftabwehrsysteme sind im Einsatz, und die Bevölkerung soll den Anweisungen des Heimatschutzkommandos folgen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mehr Infos in Kürze ...