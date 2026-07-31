Nach Massen-Ansturm
Jetzt kehren die ersten Migranten wieder um
Nach Angaben der spanischen Zeitung "El Mundo" haben inzwischen bereits mehr als 25.000 Migranten Ceuta wieder verlassen. Derzeit sollen rund 150 Menschen pro Minute die Grenze nach Marokko passieren. Viele hätten erkannt, dass sie in der überfüllten Exklave kaum Aussicht auf Unterkunft oder eine Weiterreise haben.
Stadt war völlig überfordert
Der Ansturm hatte Ceuta an seine Grenzen gebracht. Die Stadt mit nur rund 83.600 Einwohnern musste innerhalb weniger Tage zehntausende zusätzliche Menschen aufnehmen. "Diese Zahl zeigt, dass es unmöglich ist, einen solchen Druck aufzufangen", erklärte Ceuta-Präsident Juan Jesús Vivas.
Die Aufnahmezentren waren völlig überfüllt. Tausende Migranten schliefen unter freiem Himmel oder zogen orientierungslos durch die Straßen.
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Bewohner verbarrikadierten sich
Spanische Medien wie "El País" und "El Español" berichteten von chaotischen Zuständen. Viele Geschäfte blieben geschlossen, zahlreiche Bewohner verbarrikadierten sich aus Angst vor möglichen Ausschreitungen in ihren Häusern.
Die Innenstadt sei selbst mitten in der Nacht voller Menschen gewesen. Händler erklärten gegenüber Reuters, sie hätten begonnen, ihre Geschäfte und Familien selbst zu schützen, weil die Polizei fast ausschließlich an der Grenze im Einsatz gewesen sei.
Ausschreitungen an der Grenze
In den vergangenen Tagen kam es an der Grenze zu Zusammenstößen. Die Polizei setzte Tränengas ein, mehrere Autos gingen in Flammen auf, während weitere Migranten versuchten, die EU-Außengrenze zu überwinden.
Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt. Nach Berichten aus Spanien entscheiden sich immer mehr Menschen zur Rückkehr nach Marokko – weil ihnen in Ceuta schlicht die Perspektive fehlt.
Europa reagiert
Spanien verstärkte die Sicherheitsmaßnahmen und entsandte zusätzliche Kräfte nach Ceuta. Regierungschef Pedro Sánchez kündigte gemeinsam mit Innenminister Fernando Grande-Marlaska einen Besuch in der Exklave an.
Auch international sorgt die Krise weiter für Diskussionen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni fordert Konsequenzen und will Spanien vorübergehend aus dem Schengen-Raum ausschließen. Finnland unterstützt diesen Vorstoß, Frankreich hat seine Grenzkontrollen zu Spanien bereits verschärft.
Auch aus Österreich kamen Reaktionen. ÖVP-Europaabgeordneter Lukas Mandl sprach von den Folgen einer "völlig verfehlten Migrationspolitik", während FPÖ-Europaabgeordnete Petra Steger die Ereignisse als "Bankrotterklärung der europäischen Migrationspolitik" bezeichnete.
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