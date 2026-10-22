Juckpulver und Puppenköpfe: SO verrückt ist der Kampf um Pool-Liegen

Handtücher, nächtliche Aktionen und sogar Juckpulver: Im Urlaub greifen manche Gäste zu kuriosen Methoden, um sich die besten Sonnenliegen zu sichern. Der Konkurrenzkampf am Pool nimmt immer absurdere Formen an.

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Auf dem Kreuzfahrtschiff "Celebrity Beyond" sorgte ein ungewöhnlicher Trick für Aufsehen. Ein Passagier platzierte auf einer Sonnenliege einen abgetrennten Schaufensterpuppenkopf – samt Sonnenbrille, Baseballkappe und aufgemaltem Schnurrbart. Zusammen mit einem Handtuch sollte der Kopf offenbar den Eindruck erwecken, die Liege sei bereits belegt.

Ein anderer Gast veröffentlichte ein Foto der kuriosen Konstruktion auf Facebook. Die Reaktionen fielen gemischt aus: Während einige Nutzer den Einfallsreichtum lobten, fanden andere den Anblick ziemlich gruselig. Ob der Trick tatsächlich funktionierte, ist nicht bekannt.

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Juckpulver als Racheaktion

Auf Mallorca griff der Brite Tom Caunce zu einer deutlich fragwürdigeren Methode. Weil ihn Urlauber ärgerten, die frühmorgens Liegen mit Handtüchern reservierten und anschließend verschwanden, verteilte er laut der britischen Zeitung "The Sun" Juckpulver auf den Handtüchern.

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Später beobachtete er die Reaktion eines betroffenen Urlaubers. Dieser habe nach kurzer Zeit begonnen, sich an den Beinen zu kratzen, und sei schließlich in den Pool gesprungen. Caunce erklärte, gezielt gegen Gäste vorgegangen zu sein, die seiner Ansicht nach regelmäßig Liegen blockierten. Die Aktion ist allerdings keine harmlose Lösung: Juckpulver kann Hautreizungen auslösen.

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Manche schlafen gleich am Pool

Andere Urlauber wollen ihren Platz gar nicht erst aus den Augen lassen. Der britische Tourist Ben Smith berichtete, dass manche Gäste sogar die Nacht auf einer Sonnenliege verbringen, um am nächsten Morgen ihren Platz sicher zu haben.

Für ihn ist das ein Teufelskreis. Schließlich würden viele Liegen mit Handtüchern belegt, obwohl die Urlauber anschließend stundenlang gar nicht am Pool seien. Würden Gäste nur jene Plätze reservieren, die sie tatsächlich nutzen, gäbe es das Problem seiner Ansicht nach nicht.

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Wettrennen nach Öffnung des Pools

Besonders skurril sind Aufnahmen von Urlaubern, die auf den Startschuss für die Liegenjagd warten. Auf Mallorca filmte eine Urlauberin aus Liverpool, wie zahlreiche Gäste nach einer Wartezeit von rund 30 Minuten losrannten, sobald der Poolbereich geöffnet wurde.

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Ähnliche Szenen spielten sich im Spring Hotel Bitacora auf Teneriffa ab. Dort warteten Gäste ebenfalls vor dem Eingang, ehe sie um 8 Uhr mit Handtüchern in der Hand zu den Sonnenliegen stürmten.

Reservieren schon um zwei Uhr früh

Manche wollen es gar nicht erst auf ein morgendliches Wettrennen ankommen lassen. Die Britin Claire Stewart dokumentierte laut "Daily Mail" auf Lanzarote eine Liegenreservierung mitten in der Nacht – um zwei Uhr früh.

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Der Kampf um die besten Plätze ist für manche Urlauber damit längst ein eigener Programmpunkt. Statt entspannt in den Tag zu starten, wird der Poolbereich zur Wettkampfarena. Und das Handtuch ist dabei oft erst der Anfang.