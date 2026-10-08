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Wiener Volksschule

Jugendliche wollten Schülerin (9) in Auto locken

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Zwei österreichische Polizeiautos mit gut sichtlichem POLIZEI-Schriftzug seitlich.
© Apa
Jugendliche fuhren mit dem Auto zu der Schülerin (9).
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Beinahe in die Falle wäre ein Mädchen (9) unmittelbar neben ihrer Schule in Wien, Donaustadt gegangen. Das Mädchen hatte glücklicherweise einen Roller dabei.

Mutter rief die Polizei

Nach der Volksschule wollte das Mädchen nach Hause gehen, als im Bereich der der Schukowitzgasse plötzlich ein Auto hielt. Drinnen saßen zwei Jugendliche, die versuchten das Mädchen mit Süßigkeiten zu ködern, sie wolten, dass sie einstieg.

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Geistesgegenwärtig fuhr das Mädchen mit dem Roller davon und sagte der Mutter alles. Diese verständigte umgehend die Polizei. Die Fahndung nach den Verdächtigen läuft.

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