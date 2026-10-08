Zum Welthundetag: Dackeldame-Pop-up in Wiener Kaufhaus

Wer seinen Hund stilvoll ausstatten möchte, bekommt am 9. und 10. Oktober im Gerngross auf der MaHü die Gelegenheit dazu.

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Alle Hundefreunde sollten sich diese zwei Tage rot im Kalender markieren: Am 9. und 10. Oktober gastiert die Marke Dackeldame mit einem Pop-up-Store im Wiener Gerngross auf der Mariahilfer Straße.

Zwei Tage lang verwandelt sich das Erdgeschoss des Traditionskaufhauses in einen Treffpunkt für Vierbeiner und ihre Besitzer. Besucher können durch Hundemode, Leinen, Halsbänder, Halstücher und zahlreiche Accessoires stöbern und die Produkte direkt vor Ort erwerben. Besonders für Dackel-Fans gibt es dabei einiges zu entdecken.

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Ein Highlight ist die persönliche Beratung für individuelle Hundemäntel. Hunde können direkt mitgebracht werden, damit vor Ort Maß genommen wird. Anschließend werden die gewünschten Modelle passgenau angefertigt. Zur Auswahl stehen unter anderem Softshell-, Regen- und Wintermäntel, die nach den Wünschen der Besitzer gestaltet werden.