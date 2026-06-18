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Kanada hofft gegen Katar auf ersten WM-Sieg

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© Getty Images/Wavebreak Media
Nach dem stimmungsvollen Start in Toronto beim 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina setzen die Kanadier im Kampf um ihren ersten Matchsieg bei einer WM wieder auf die lautstarke Fan-Unterstützung.
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"Ich weiß, dass Vancouver eine Fußball-Stadt ist. Ich erwarte ein volles Stadion in roten Trikots. Wir brauchen die Zuschauer, um das Team zu pushen", appellierte Teamchef Jesse Marsch vor dem Duell in der Nacht auf Freitag (ab 0 Uhr im oe24-LIVE-TICKER).

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Gegenüber der Auftaktpartie, wo das Potenzial erst nach der Pause ausgeschöpft wurde, müsse eine Steigerung her. "Dieses Mal müssen wir besser vorbereitet sein, um unsere Stärken gleich auf den Platz zu bringen", forderte der 52-jährige Ex-Salzburg-Coach. Für die Tore soll vor allem Kanadas Rekord-Torschütze Jonathan David sorgen.

Bangen um Davies

Bitter ist, dass Bayerns Außenverteidiger Alphonso Davies und damit der Kapitän des Teams wegen Oberschenkelproblemen neuerlich ausfallen dürfte. Auch Katar hat das Sieggefühl bei einer WM noch nicht auskosten dürfen. Das überraschende Unentschieden gegen die Schweiz glich allerdings fast einem Sieg.

Dadurch haben sie schon jetzt mehr Punkte geholt, als beim Heimevent 2022. "Nach dem guten Resultat können wir mit einer tollen Stimmung und Selbstvertrauen in die Partie gehen. Wir wollen mit einem positiven Ergebnis zurückkehren", sagte Mittelfeldspieler Karim Boudiaf vor dem ersten direkten Duell der beiden Nationen.

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