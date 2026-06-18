1:0 - Ghana-Party gegen Panama in letzter Minute

Ghana feiert im zweiten Duell der Gruppe L einen knappen 1:0-Sieg gegen Panama. Das Goldtor gegen das Team von LASK-Meisterkicker Andres Andrade erzielt Caleb Yirenkyi.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ghana hat einen Fehlstart in die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada gerade noch abwenden können. Caleb Yirenkyi avancierte in Toronto im Duell mit Panama vor 42.942 Fans erst in der 95. Minute zum Matchwinner und bescherte den Afrikanern nach sechs sieglosen Testauftritten wieder einmal einen Erfolg. Damit halten sie wie Gruppe-L-Tabellenführer England, der Kroatien mit 4:2 bezwang, bei drei Punkten. Die Mittelamerikaner müssen weiter auf ihren ersten WM-Punkt warten.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Entgegen den Erwartungen übernahm Panama mit LASK-Verteidiger Andres Andrade von Beginn an das Kommando. Ghana-Tormann Lawrence Ati-Zigi musste schon nach weniger als zwei Minuten bei einem Schuss von Cecilio Waterman eine Glanzparade zeigen. Der Ex-Tormann von Salzburg und dem FC Liefering rückte auch in der Folge in den Fokus. In der 38. Minute verfehlte nach einer Abwehr von Ati-Zigi Panamas Giovany Ramos nur knapp das Tor. Ghana schloss an die enttäuschenden Vorstellungen in der Vorbereitung an, blieb in der ersten Hälfte harmlos, Manchester-City-Stürmer Antoine Semenyo konnte über den Flügel keine Akzente setzen.

Ghana gegen Panama 1 / 7 © APA/AFP/COLE BURSTON © EPA © APA/AFP/COLE BURSTON

Ghana-Tormann Ati-Zigi verletzt out

Gleich nach Wiederbeginn wurden die Afrikaner doch erstmals gefährlich, da ging ein Kopfball von Jonas Adjetey aber direkt auf Goalie Orlando Mosquera (48.). Sein Gegenüber war in Hälfte zwei Benjamin Asare, da Ati-Zigi am Oberschenkel verletzt in der Kabine bleiben musste. Nichts änderte sich daran, dass der Außenseiter vorerst das Spiel machte. Nach einer Stunde zappelte auch das Netz, Panamas Aktivposten Cristian Martinez traf aus spitzem Winkel allerdings nur das Außennetz. Ghana kam auch dank frischer Wechselspieler besser in die Partie.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Nach einer Hereingabe von Brandon Thomas-Asante rettete Ramos mit einem Tackling vor dem einschussbereiten Jordan Ayew in den Corner (65.). Quasi im Gegenzug rückte Ramos auch in der Offensive in den Mittelpunkt, sein Schuss ging knapp vorbei (67.). Ghanas Adjetey ließ eine weitere Kopfballchance aus (73.). Zum zweiten WM-0:0 nach jenem von Spanien gegen Kap Verde wurde es aber nichts, da Yirenkyi den Ball nach Querpass von Thomas-Asante aus kurzer Distanz noch über die Linie drückte. Da in der Folge ein Kopfball von Ismael Diaz zu schwach ausfiel (99.), war der Premieren-Sieg für den seit Mitte April als Ghana-Teamchef amtierenden Portugiesen Carlos Queiroz perfekt. Jubelnd lief der 73-Jährige auf den Platz.