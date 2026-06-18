Tschechien und Südafrika müssen liefern

Für beide Teams ist der Druck vor dem ersten direkten Aufeinandertreffen bei einer WM durch die Auftaktniederlage noch einmal gewachsen.

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"Wir müssen es gegen Südafrika jetzt unbedingt richtig machen", forderte Tschechiens Abwehrspieler Jaroslav Zeleny vor dem Showdown am Donnerstag (ab 18 Uhr im oe24-LIVE-TICKER).

Da zum Abschluss mit Mexiko eine "wohl härtere Aufgabe" auf die Truppe von Teamchef Miroslav Koubek warte, müsse man infolge des bitteren 1:2 gegen Südkorea unbedingt die ersten drei Punkte einfahren.

Südafrika geschwächt

Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht, geht doch die "Bafana Bafana" personell geschwächt ins Spiel. Themba Zwane und Sphephelo Sithole fehlen gesperrt, Trainer Hugo Broos kann daher nicht seine beste Startelf aufbieten. Zu erwarten ist die Rückkehr von einer zuletzt praktizierten Fünfer- zur meist verwendeten Viererkette.

"Wir haben jetzt das Level des Turniers gesehen und werden stärker zurückkommen", versprach Südafrikas Kapitän Ronwen Williams. Ein Beispiel wollen sie sich am Afrika-Cup 2023 nehmen, wo sie nach einem Auftakt-0:2 gegen Mali noch Rang drei erreicht hatten. Mehr deutet allerdings auf ein Out nach der Gruppenphase auch bei der vierten WM-Teilnahme hin.