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Argentinien-Goalie schießt schon gegen ÖFB

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© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Am Montag steigt für unser Team das Spiel der Spiele. Gaucho-Tormann Emiliano Martinez hat davor schon eine klare Meinung.
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Wenn am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) unsere Team-Helden auf Argentinien treffen, wird ein ganzes Land im Fußball-Fieber sein. Schon am Mittwoch merkte man die WM-Stimmung nach dem Frühstücks-Spiel gegen Jordanien an jeder Ecke des Landes.

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Doch jetzt kommt das wichtigste Spiel, das Ralf Rangnick und sein Team bisher gehabt haben. In Dallas trifft die ÖFB-Elf im zweiten Gruppenspiel auf Weltmeister Argentinien und Superstar Lionel Messi.

Mit einem Punkt könnten beide Mannschaften schon den Aufstieg nahezu fixieren. Doch nach den jeweiligen Auftaktsiegen hat man Lust auf mehr. Die Gauchos dürften allerdings unsere Stars im Vorfeld nicht ganz so ernst nehmen.

Martinez sorgt für Wirbel

Denn Emiliano Martinez, der mit seinem "Penis-Jubel" nach dem Titel-Gewinn in Katar für Wirbel sorgte, sprach nach dem Spiel gegen Algerien etwas zu offen.

Argentina's goalkeeper #23 Emiliano Martinez celebrates after winning the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
© APA/AFP/JUAN MABROMATA

"Algerien wird gegen Österreich gewinnen", meinte der Torhüter. Eine klare Ansage, dass man nach dem klaren 3:0-Erfolg gegen die Afrikaner in Argentinien schon zwei weitere Siege fest eingeplant hat.

SANTA CLARA,CALIFORNIA,USA,17.JUN.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, group stage, Austria vs Jordan. Image shows head coach Ralf Rangnick (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
© GEPA pictures

Das dürfte aber im rot-weiß-roten Lager ganz anders gesehen werden. Unsere Stars glauben nach dem Kraftakt gegen Jordanien an die große Sensation, und es wäre nicht einmal die erste bei dieser Endrunde.

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