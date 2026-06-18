Ansage
Argentinien-Goalie schießt schon gegen ÖFB
Wenn am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) unsere Team-Helden auf Argentinien treffen, wird ein ganzes Land im Fußball-Fieber sein. Schon am Mittwoch merkte man die WM-Stimmung nach dem Frühstücks-Spiel gegen Jordanien an jeder Ecke des Landes.
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Doch jetzt kommt das wichtigste Spiel, das Ralf Rangnick und sein Team bisher gehabt haben. In Dallas trifft die ÖFB-Elf im zweiten Gruppenspiel auf Weltmeister Argentinien und Superstar Lionel Messi.
Mit einem Punkt könnten beide Mannschaften schon den Aufstieg nahezu fixieren. Doch nach den jeweiligen Auftaktsiegen hat man Lust auf mehr. Die Gauchos dürften allerdings unsere Stars im Vorfeld nicht ganz so ernst nehmen.
Martinez sorgt für Wirbel
Denn Emiliano Martinez, der mit seinem "Penis-Jubel" nach dem Titel-Gewinn in Katar für Wirbel sorgte, sprach nach dem Spiel gegen Algerien etwas zu offen.
"Algerien wird gegen Österreich gewinnen", meinte der Torhüter. Eine klare Ansage, dass man nach dem klaren 3:0-Erfolg gegen die Afrikaner in Argentinien schon zwei weitere Siege fest eingeplant hat.
Das dürfte aber im rot-weiß-roten Lager ganz anders gesehen werden. Unsere Stars glauben nach dem Kraftakt gegen Jordanien an die große Sensation, und es wäre nicht einmal die erste bei dieser Endrunde.
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