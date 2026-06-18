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Fr., 3 Uhr

Mexiko und Südkorea greifen nach dem Aufstieg

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© Getty Images/Wavebreak Media
Mexiko und Südkorea können mit einem Sieg bereits den Aufstieg fixieren.
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Die Stimmung beim WM-Mitgastgeber ist nach dem 2:0 gegen Südafrika bestens, obwohl Kapitän Cesar Montes nach seiner Roten Karte diesmal zuschauen muss. Die Fans hoffen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (ab 3 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) auf das WM-Startelfdebüt von Wunderkind Gilberto Mora.

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Im Tor dürfte wieder Raul Rangel den Vorzug vor Ikone Guillermo Ochoa bekommen, der nach der WM mit 41 Jahren seine Karriere beenden wird.

Krisenstimmung in Südkorea

Im Lager von Südkorea ist nicht alles eitel Wonne. Nachdem sich Journalisten über die frühere Befreiung vom regulären Wehrdienst von Superstar Son Heung-min lustig gemacht hatten, entschied sich der Verband laut Medienberichten vorerst für einen Medienboykott. Positiv ist für die Asiaten, dass Kim Tae-hyeon früher als erwartet wieder voll ins Training einsteigen konnte.

Bei der WM 2018 setzte sich "El Tri" knapp 2:1 durch. Beim Turnier in Russland hatten mexikanische Fans auch ausgiebig über Südkoreas Triumph über Deutschland gejubelt, da dadurch der mexikanische Aufstieg möglich geworden war. In einem Testspiel im September 2025 trennten sich die beiden Teams 2:2.

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