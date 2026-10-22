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Nach Alko-Fahrt

Katja Krasavice bekommt ihren Führerschein zurück

Katja Krasavice
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Für Rapperin Katja Krasavice ist es viel mehr als nur ein bestandenes Gutachten. Es ist der Schlusspunkt unter einer schwierigen Zeit und der Beginn eines neuen Kapitels.
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Auslöser der des Führerschein-Entzugs von Popstar Katja Krasavice war eine Alkoholfahrt am 29. Mai 2025 in Leipzig mit 1,28 Promille am Steuer. Nach einer Verurteilung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und einer zehnmonatigen Führerscheinsperre nutzte die Künstlerin die Zeit zur intensiven Aufarbeitung. Zwischen November 2025 und April 2026 absolvierte sie 18 psychologische Einzelgespräche à 60 Minuten, gefolgt von drei Nachsorgeterminen sowie therapeutischer Unterstützung. "Für mich ist das viel mehr als eine bestandene MPU (Medizinisch Psychologische Untersuchung), es ist ein persönlicher Neuanfang", erklärt Krasavice zu ihrer Entwicklung.

Katja Krasavice
Katja Krasavice © Instagram

Gute Laborwerte und Wahrnehmungstests

Das MPU-Gutachten bescheinigt Katja Krasavice, die mit bürgerlichem Namen Katrin Vogel heißt, eine nachvollziehbare Motivation zur Verhaltensänderung. Die Prüfer stellen eine positive Prognose aus. Auch die medizinischen Untersuchungen fielen unauffällig aus: Die drei gemessenen Leberwerte GOT, GPT und Gamma-GT lagen im Normbereich. Beim Test zur visuellen Wahrnehmung erreichte die Rapperin nach eigenen Angaben den Prozentrang 90.

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Auch privat blickt die Künstlerin wieder positiv nach vorne und arbeitet weiterhin mit einer Therapeutin zusammen. Nun steht lediglich das Eintreffen des Führerscheins aus, der nach ihren Angaben in gut zwei Wochen vorliegen soll.

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