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Weinfest

Kellergassenfest am Sauberg

Wenn sich die Keller am Sauberg öffnen, verwandelt sich Langenlois an diesem Wochenende wieder in ein Eldorado für Genießer.
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Das traditionelle Kellergassenfest lockt Besucher aus nah und fern ins Kamptal, wo die Winzer der Region ihre besten Tropfen präsentieren. Am Rand des Waldviertels gelegen, bietet der Sauberg dabei nicht nur erstklassigen Wein, sondern auch einen herrlichen Ausblick über Langenlois und die umliegenden Weinberge.

Genuss. Geboten werden Weinverkostungen mit regionalen Spezialitäten, dazu deftige Schmankerln und hausgemachte Mehlspeisen, die keinen Gaumen kaltlassen. Musikalische Unterhaltung sorgt für die passende Stimmung zwischen den urigen Kellergassen. Wer durch die engen Gassen schlendert, taucht ein in eine Welt aus Tradition, Weinkultur und gelebter Gastfreundschaft.

Ausblick. Die Kellergasse am Sauberg gilt als fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender der Weinmetropole Langenlois und zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Wer das Wochenende genussvoll ausklingen lassen möchte, findet hier die perfekte Gelegenheit dazu.

Fazit: Wein, Musik und Ausblick – das Kellergassenfest am Sauberg ist ein Pflichttermin für alle Genießer im Kamptal.

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