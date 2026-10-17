Krebs-Angst bei Matthias Reim: "Lieber Gott, bitte nicht!"

Ein auffälliger Befund auf einem Röntgenbild versetzte Schlagerstar Matthias Reim in Panik. Plötzlich stand die Angst vor Lungenkrebs im Raum.

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Im Podcast "Assenheimers Promitalk" erzählt der 68-Jährige, wie dramatisch die Stunden bis zur Entwarnung für ihn waren.

Arzt entdeckt Auffälligkeit

Matthias Reim raucht gelegentlich und macht sich nach eigenen Angaben nicht ständig Sorgen um seine Gesundheit. Schließlich sei seine Grossmutter trotz lebenslangen Rauchens 106 Jahre alt geworden. Reim vermutet, dass ihm ihre guten Gene helfen könnten.

Doch bei einem Gesundheitscheck wurde er plötzlich mit einer möglichen Gefahr konfrontiert. Auf einer Röntgenaufnahme seiner Lunge entdeckte ein Arzt eine Auffälligkeit und empfahl eine Computertomografie (CT). Ob der Befund gut- oder bösartig war, ließ sich zunächst nicht sagen.

Für den Sänger begann eine Zeit großer Ungewissheit. "Lieber Gott, bitte, bitte nicht!", soll er gedacht haben. Die Aussicht, drei Wochen auf einen CT-Termin warten zu müssen, wollte er nicht akzeptieren. Er drängte auf eine Untersuchung bereits am nächsten Tag.

"Wie das im Kopf rattert"

Die Möglichkeit, an Lungenkrebs erkrankt zu sein, ließ ihn nicht los. © Getty Images

Die Nacht vor der Untersuchung setzte Reim besonders zu. In seinem Kopf habe es ununterbrochen gearbeitet, schilderte er im Podcast. Die Möglichkeit, an Lungenkrebs erkrankt zu sein, ließ ihn nicht los.

Am nächsten Tag kam schließlich die Erleichterung: Die CT-Aufnahmen zeigten keinen entsprechenden Befund. Laut Reim erklärte der Arzt, dass es sich bei der Auffälligkeit auf dem Röntgenbild offenbar um einen Bildfehler gehandelt habe – möglicherweise eine Spiegelung.

"Da ist nichts", lautete demnach die Entwarnung. Für den Sänger war die Anspannung damit schlagartig vorbei.

Nach der Entwarnung griff er zur Zigarette

Wie groß die Erleichterung war, schilderte Reim mit einer überraschenden Pointe: Nach der Untersuchung sei er ins Auto gestiegen und habe sich eine Zigarette angezündet.

Zugleich räumte der Schlagerstar ein, dass er durchaus Angst vor den Folgen seines ungesunden Lebensstils habe. Der Verdacht hatte ihm vor Augen geführt, wie schnell aus einer Routineuntersuchung eine belastende Situation werden kann.