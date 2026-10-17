Mega-Verwirrung um ORF-Star Nadja Bernhard

Was war da mit dem "Sexiest Man Alive"?. ORF-Moderatorin Nadja Bernhard sorgte für einen Gag live im Studio.

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In einem Clip, der gerade das Netz komplett auf den Kopf stellt, verkündet die "ZiB"-Moderatorin im echten Studio-Set und mit todernster Miene eine absolute Sensation.

"Sexiest Man Alive"

Der Wiener Kult-Comedian "Dr. Bohl" ist angeblich der "Sexiest Man Alive". Viele Zuseher witterten erst einmal einen KI-Schwindel, zu gestellt wirkte die Aufnahme.

Doch Bernhard stellte selber klar: Der "Gag" war absolut echt!

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Es handelt sich nämlich um das Geburtstagsgeschenk von Bohls Ex-"Dancing Stars"-Partnerin Catharina Malek. Sie hat für den Comedian das ORF-Studio "gekapert" und diesen Coup eingefädelt.