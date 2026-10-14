Russell Brand: Das sind die sieben Anklagepunkte

Russell Brand muss sich vor Gericht verantworten. Dem 51-Jährigen werden sieben Anklagepunkte wie Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

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England. Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand steht vor Gericht. Am Montag und Dienstag fanden die Geschworenenauswahl und Prozess-Vorbereitungen statt. Heute erfolgte die inhaltliche Eröffnung durch die Staatsanwaltschaft.

"Er war rücksichtslos, er war berechnend, er war manipulativ, und die Staatsanwaltschaft sagt, er war ein sexueller Triebtäter", zitiert der britische "Mirror" die Staatsanwältin Riel Karmy-Jones.

Brand sieht sich drei Vorwürfen der Vergewaltigung, drei Anklagen wegen sexuellen Übergriffs und einem Vorwurf der unsittlichen Berührung gegenüber. Er bestreitet alle Vorwürfe.

Der 51-jährige Komiker und Schauspieler Russell Brand weist alle sieben Anschuldigungen zurück, die von sechs verschiedenen Frauen stammen und sich auf den Zeitraum zwischen 1999 und 2009 beziehen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Vorwürfe der Frauen

Frühere Anhörungen enthüllten Details zu den mutmaßlichen Taten. Die erste Vergewaltigung soll sich bereits 1999 in Bournemouth ereignet haben. Die betroffene Frau gab an, Brand nach dem Verlassen des Hotelbadezimmers teilweise entkleidet im Raum vorgefunden zu haben, ehe es zu dem Übergriff kam. Ein weiterer Vorfall aus dem Jahr 2001 betrifft den Vorwurf einer versuchten Nötigung im Zusammenhang mit einer damaligen MTV-Mitarbeiterin.

Weitere Details bekannt

Im Jahr 2004 soll es zu einem Vorfall in einem WC in Soho gekommen sein, bei dem er eine Frau zunächst sexuell belästigt (bzw. sexuell genötigt) und dann vergewaltigt haben soll. Es folgte ein mutmaßlicher Übergriff in einem Radiosender, bei dem Brand eine Mitarbeiterin gegen eine Wand gedrückt haben soll. Laut dem Opfer habe sich der Vorfall 2004 oder 2005 ereignet. Eine weitere Betroffene meldete sich nach einer Show im Hammersmith Apollo im Jahr 2009 zu Wort. Das sechste und letzte Opfer gibt an, im Jahr 2009 mutmaßlich angegriffen worden zu sein, als Brand für ein Projekt von "Channel 4" drehte.

Karriere und Werdegang

Der in Essex geborene Brand startete als Stand-up-Comedian durch und wurde durch Shows auf "Channel 4" im britischen Fernsehen bekannt. Er moderierte unter anderem die "Brit Awards" und präsentierte eigene Sendungen auf "BBC Radio 2". Später folgten Rollen in Hollywood-Filmen wie "Get Him To The Greek" oder "Rock Of Ages", ehe er sich auf Podcasts und Online-Inhalte konzentrierte und in die USA zog.