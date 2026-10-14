Nach UK-Umzug
Meghan plant heimlich Schauspiel-Comeback
Nachdem sich die Familie eingelebt hat und Archie sowie Lilibet die Schule besuchen, wendet sich die früher durch die Serie "Suits" bekannt gewordene Darstellerin erneut ihrer ursprünglichen Berufung zu. Laut Berichten des "Hello! Magazine" sondiert Herzogin Meghan derzeit verschiedene Rollenangebote, führt Gespräche mit Autoren sowie Kreativen und liest zahlreiche Drehbücher.
Ein Vertrauter äußerte sich gegenüber den Medien zum vollen Terminplan der 45-jährigen Herzogin. Der britische "Mirror" zitiert die Quelle: "Ihr Kalender ist voll. Es geht um die Kinder, As Ever, die Schauspielerei und dann die Unterstützung guter Zwecke in der verbleibenden Zeit". Neben ihren Filmplänen baut Herzogin Meghan parallel ihre 2025 gegründete Lifestylemarke weiter aus und engagiert sich für wohltätige Projekte. Falls sich ein herausragendes Projekt ergebe, wolle sie dieses auch umsetzen.
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Erste gemeinsame Auftritte in England
Ebenfalls bereiten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan auf erste gemeinsame Auftritte in der neuen Heimat vor, etwa bei sozialen Initiativen in Nottingham. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin "People", dass nach der Phase der Eingewöhnung nun wieder inhaltliche Projekte im Vordergrund stehen.
Der "Mirror" zitiert den Informanten: "Nachdem sie zuerst in England ankamen, lag ihr Schwerpunkt darauf, eine Routine aufzubauen und die Kinder Archie und Lilibet in der Schule einzuleben. Jetzt freuen sich beide darauf, sich wieder stärker auf ihre Arbeit und die Projekte zu konzentrieren, die ihnen am Herzen liegen".
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