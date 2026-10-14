oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Nach UK-Umzug

Meghan plant heimlich Schauspiel-Comeback

Herzogin Meghan
© POOL/AFP via Getty Images
Seit Ende August 2026 lebt Herzogin Meghan wieder gemeinsam mit Prinz Harry und ihren zwei Kindern in Großbritannien. Nach dem Umzug stehen nun offenbar neue berufliche Weichenstellungen an.
OE24 auf Google bevorzugen

Nachdem sich die Familie eingelebt hat und Archie sowie Lilibet die Schule besuchen, wendet sich die früher durch die Serie "Suits" bekannt gewordene Darstellerin erneut ihrer ursprünglichen Berufung zu. Laut Berichten des "Hello! Magazine" sondiert Herzogin Meghan derzeit verschiedene Rollenangebote, führt Gespräche mit Autoren sowie Kreativen und liest zahlreiche Drehbücher.

Ein Vertrauter äußerte sich gegenüber den Medien zum vollen Terminplan der 45-jährigen Herzogin. Der britische "Mirror" zitiert die Quelle: "Ihr Kalender ist voll. Es geht um die Kinder, As Ever, die Schauspielerei und dann die Unterstützung guter Zwecke in der verbleibenden Zeit". Neben ihren Filmplänen baut Herzogin Meghan parallel ihre 2025 gegründete Lifestylemarke weiter aus und engagiert sich für wohltätige Projekte. Falls sich ein herausragendes Projekt ergebe, wolle sie dieses auch umsetzen.

Auch interessant

Influencer Julian Claßen hat seine Palina geheiratet

"Dancing Stars"-Sensation: SIE sollen erste Kandidaten sein

Kult-Serie "Akte X" kommt als Remake zurück

Erste gemeinsame Auftritte in England

Ebenfalls bereiten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan auf erste gemeinsame Auftritte in der neuen Heimat vor, etwa bei sozialen Initiativen in Nottingham. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin "People", dass nach der Phase der Eingewöhnung nun wieder inhaltliche Projekte im Vordergrund stehen.

Prinz Harry und Meghan
Prinz Harry und Meghan © POOL/AFP via Getty Images

Der "Mirror" zitiert den Informanten: "Nachdem sie zuerst in England ankamen, lag ihr Schwerpunkt darauf, eine Routine aufzubauen und die Kinder Archie und Lilibet in der Schule einzuleben. Jetzt freuen sich beide darauf, sich wieder stärker auf ihre Arbeit und die Projekte zu konzentrieren, die ihnen am Herzen liegen".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mord-Alarm: Royals-Ärztin tot aufgefunden

Prinz Harry und Meghan planen ersten gemeinsamen Auftritt

Meghan plant heimlich Schauspiel-Comeback

Prinz Harry bei Besuch von Rugby-Spiel ausgebuht

Düstere Warnung: Doria  zittert um Tochter Meghan

Mette-Marit sagt alle Termine bis zum Sommer ab

Camillas Ärztin: Brutal ermordet bei Pyjamaparty

Ex-Prinz Andrew erzielt Sieg gegen die Polizei

Prinz Harry: Depression nach Archies Geburt

Royaler Wirbel: Königin nicht mehr Teil des Königshauses