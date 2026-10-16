Kate & William: Wirbel um Geheim-Treffen

Am selben Tag, an dem Meghan und Harry ihren ersten Auftritt hatten, hielten sich Kate und William offensichtlich ganz bedeckt. Jetzt gehen die Spekulationen von vorne los.

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Die Kluft zwischen den beiden Brüdern Prinz Harry und William wird immer wieder in der Welt-Presse thematisiert. Jetzt sorgt ein neuer Termin für Aufregung unter Royal-Fans. Denn ausgerechnet an dem Tag, an dem Herzogin Meghan und Prinz Harry ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit ihrer Rückkehr hinlegten, hatten Kate und William ein Geheim-Treffen.

Die Termine des Thronfolgerpaares sind für gewöhnlich bis ins letzte Detail durchchoreografiert und werden von Hunderten Fotografen, Fernsehteams und Reportern begleitet. Umso bemerkenswerter wirkt ein Vorgang, der sich am 15. Oktober 2026 zutrug und im offiziellen Hofrundschreiben der Royal Family vermerkt ist. Im digitalen Hofkalender tauchte ein Termin auf, der in der breiten Öffentlichkeit vollkommen unter dem Radar blieb. Keine Pressekonferenz, keine royalen Fototermine und kein Blitzlichtgewitter begleiteten den Auftritt von Prinz William und seiner Ehefrau Catherine.

Laut dem offiziellen Protokoll des Palastes besuchten der Prince und die Princess of Wales in ihrer Funktion als Herzog und Herzogin von Cornwall sowie als gemeinsame Schirmherren der "Royal Foundation of the Prince and the Princess of Wales" das weitläufige Gelände der Herzogschaft in Nansledan nahe der Stadt Newquay in Cornwall. Nähere Details über den konkreten Ablauf des Treffens blieben zunächst unter Verschluss. Die royale Stiftung des Thronfolgerpaares deckt ein breites gesellschaftliches Aufgabengebiet ab, das von Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit über den Kinderschutz und die Stärkung von Rettungsdiensten bis hin zu Initiativen für mentale Gesundheit in der Bevölkerung reicht.

Zeitgleicher Auftritt der Sussexes in Nottingham

Dass der Termin der künftigen Monarchen so ungewohnt leise über die Bühne ging, wirft im Palastumfeld Fragen auf. Der Tag fiel exakt mit dem lang erwarteten Pärchen-Debüt von Prinz Harry und Herzogin Meghan auf britischem Boden zusammen. Das Paar reiste nach Nottingham, um dort eine Reihe karitativer Initiativen zu besuchen. Die Rückkehr der Sussexes entwickelte sich wie erwartet zu einem globalen Medienspektakel, bei dem die Schaulustigen vor Ort das Paar mit offenen Armen und lautem Jubel empfingen.

Mit ihrer enormen Medienpräsenz dominierten Harry und Meghan die Schlagzeilen im gesamten Königreich und stellten nahezu jedes andere Ereignis in den Schatten. Selbst ein wichtiger öffentlicher Auftritt von König Charles III. ging im Trubel um die Rückkehr seines jüngeren Sohnes und dessen Ehefrau medial fast vollständig unter. Dass nun zeitgleich auch William und Kate fernab der Metropole aktiv waren, lässt Raum für unterschiedliche Interpretationen der Hofstrategie.

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Bewusste Zurückhaltung oder vertrauliche Stiftungsinhalte

Experten für das britische Königshaus diskutieren zwei plausible Szenarien für das Vorgehen des Thronfolgerpaares. Zum einen gilt es als denkbar, dass sich der Palaststab von William und Kate ganz bewusst gegen eine mediale Begleitung entschied, um einer vorhersehbaren Niederlage im Buhlen um die Titelseiten zu entgehen. Da klar war, welche monumentale Welle an Berichterstattung die Rückkehr von Harry und Meghan auslösen würde, könnte ein Verzicht auf eigene Kamerateams als taktischer Rückzug gewertet werden.

Zum anderen ist es keineswegs unüblich, dass vertrauliche Arbeitsgespräche oder Vorbereitungsphasen innerhalb der Herzogschaft Cornwall zunächst intern ablaufen. Möglicherweise handelte es sich um ein reines Fachgespräch ohne PR-Bedeutung, dessen inhaltliche Resultate erst zu einem späteren Zeitpunkt offiziell präsentiert werden. Das Zusammentreffen beider Ereignisse am selben Tag unterstreicht jedoch einmal mehr die anhaltende Dynamik und Rivalität zwischen den beiden königlichen Brüdern.