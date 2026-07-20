Straßenbau
L 155: Seibersdorfer Straße (L 155) wird
Den Großteil trägt das Land
Ausgeführt werden die Arbeiten von der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha gemeinsam mit der Firma Strabag. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 670.000 Euro – davon trägt das Land Niederösterreich rund 644.000 Euro, die Gemeinde Hof am Leithaberge rund 26.000 Euro.
Fünf Wochen dicht
Wegen der umfangreichen Bauarbeiten ist von 3. August bis 4. September 2026 eine fünfwöchige Totalsperre notwendig. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in dieser Zeit auf Umleitungen einstellen.
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Die Umleitungen im Überblick
Aus Seibersdorf (L 155): ab Kreuzung L 155/L 2060 auf der L 2060 Richtung Süden bis zum Kreisverkehr L 2060/L 155 in Au am Leithaberge, weiter über die L 155 bis Hauptplatz Au am Leithaberge, dann über Kirchengasse und Hoferstraße (L 155) Richtung Norden nach Hof am Leithaberge.
Aus dem Burgenland (B 15): ab Kreuzung L 155 (Auer Straße)/B 15 (Donnerskirchnerstraße) in Hof am Leithaberge über die L 155 Richtung Südwesten bis Kirchengasse/Hauptplatz in Au am Leithaberge, dann über L 2060 (Untere Hauptstraße) nach Norden zurück zur L 155.
Aus Mannersdorf (B 15): ab Kreuzung L 155 (Hauptstraße)/B 15 (Mannersdorfer Straße) in Hof am Leithaberge über die Auer Straße bis Kirchengasse/Hauptplatz in Au am Leithaberge, dann über L 2060 (Untere Hauptstraße) nach Norden zurück zur L 155.
Fazit: Fünf Wochen Geduld sind gefragt – der NÖ Straßendienst bedankt sich bei Anrainern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.
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