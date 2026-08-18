LASK vor Jahrhundert-Spiel: Zieht Kühbauer Celtic im Hexenkessel den Zahn?

Der LASK steht im Play-off der Champions League vor einer historischen Chance. Bei Celtic Glasgow wollen Didi Kühbauer und seine Siegerjungs den Grundstein für die Königsklasse legen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der sensationelle österreichische Meistertitel hat dem LASK die Tür zu einem historischen Triumph weit aufgestoßen. Die Athletiker aus Linz wollen sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren. Die erste Hürde auf dem Weg in die Königsklasse wartet am Mittwoch (21:00 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) im legendary Celtic Park.

Die Mannschaft von Cheftrainer Didi Kühbauer reiste mit extrem breiter Brust nach Schottland. Drei Siege aus den ersten drei Spielen in der Bundesliga bedeuten einen perfekten Saisonstart. Zudem sorgt die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Kühbauer bis 2029 für enorme Ruhe im Verein. Dennoch ist der Respekt vor den 60.000 kochenden Fans auf den Rängen der Schotten riesengroß.

Kühbauer fordert Mut im Hexenkessel

Kühbauer weiß genau, welche Kulisse seine Elf im Auswärtsspiel erwartet. Leise werde es garantiert nicht werden, aber genau dafür spiele man schließlich Fußball. Man müsse die Träume beiseitelegen und von der ersten Sekunde an voll fokussiert zu Werke gehen. Celtic werde versuchen, das Publikum sofort mitzureißen, weshalb die ersten 15 Minuten extrem entscheidend sein werden.

Neben dem sportlichen Ruhm steht für den LASK auch finanziell alles auf dem Spiel. Bei einem Einzug in die Hauptphase der Königsklasse winken fette Startgelder von 18,62 Millionen Euro. Um diese Chance zu nutzen, braucht es laut dem Coach eine perfekte Balance zwischen Abwehrarbeit und mutigen Vorstößen. Nur zu verteidigen werde in Schottland mit Sicherheit nicht reichen.

Celtics dunkle Serie in der Qualifikation

Kasper Høgh vom schottischen Meister empfängt den LASK im heißen Play-off-Hinspiel der Champions-League-Qualifikation im Celtic Park, wo auf die Linzer von Didi Kühbauer eine gewaltige Kulisse wartet. © Getty Images

Der schottische Meister geht zwar als Favorit in die Partie, zeigt aber Schwächen in der Qualifikation. Während die Schotten mit einem Kaderwert von 116,5 Millionen Euro finanziell in einer anderen Liga spielen, scheiterten sie zuletzt fünfmal in Folge in der Quali. Stolpersteine waren dabei unter anderem Cluj, Ferencvaros und Almaty.

Trainiert werden die Bhoys von Altmeister Martin O'Neill, der den Klub zum 56. Meistertitel führte. Dennoch muss Celtic namhafte Abgänge wie Arne Engels verkraften. Zudem fehlt Routinier Alex Oxlade-Chamberlain gesperrt. Der LASK will diese Lücken im gegnerischen Gefüge am Mittwoch eiskalt ausnutzen. Das Rückspiel steigt bereits am kommenden Dienstag in Linz.