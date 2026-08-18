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Erneuter Zusammenbruch

Große Sorge um Musiala: Das ist die Diagnose

SR
von
Jamal Musiala verlässt nach medizinischer Behandlung das Spielfeld beim Testspiel von Bayern München.
© Getty Images
Bayern-Star Jamal Musiala ging im letzten Testspiel gegen Heidenheim erneut zu Boden und musste nach nur wenigen Minuten ausgewechselt werden. Jetzt meldet er sich zu Wort.
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Erneut große Sorgen um Bayern-Star Jamal Musiala. Der 23-Jährige lief auch am Dienstag im letzten Testspiel vor dem Supercup gegen Dortmund auf, nachdem er am Wochenende gegen Leipzig mit gesundheitlichen Problemen vom Platz musste.

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Doch nach wenigen Minuten ging der Offensiv-Star plötzlich zu Boden. Was genau geschehen war, war nicht zu erkennen. Doch die Mitspieler versammelten sich umgehend um Musiala.

Musiala wird vom Platz begleitet

Wenig später konnte er allerdings, nachdem er medizinisch betreut wurde, zumindest wieder aufstehen und den Platz verlassen. Die Stimmung im Stadion war gedrückt, die Sorge um den Gesundheitszustand der Bayern-Hoffnung wächst.

Kurz nach der Auswechslung meldete sich der Youngster via Social Media zu Wort und versucht die Fans zu beruhigen: "Das Wichtigste zuerst - mir geht es gut!"

Neurologische Dysfunktion

Er bedankt sich für den unglaublichen Support und führt weiter aus: "Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Diese können zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen, wie gegen Leipzig oder auch jetzt in Heidenheim."

Musiala schildert, dass diese Symptome für ihn allerdings zum Alltag gehören und er sich medizinisch betreuen lässt. Es bestehe allerdings "kein gesundheitliches Risiko", so der Bayern-Star.

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