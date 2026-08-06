LH dankt Feuerwehren im Kampf gegen die Flammen

Die Trockenheit treibt die Waldbrandgefahr in Niederösterreich auf ein kritisches Niveau. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) warnt eindringlich vor Funkenflug.

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Strikte Regeln. „Die Waldbrände, vor allem der Großbrand im Föhrenwald, zeigen, wie ernst die Lage ist", so die Landeshauptfrau. Sie ersucht alle Niederösterreicher, die Waldbrandbestimmungen strikt einzuhalten – jeder Funke kann verheerende Folgen haben.

Im Klimaschutz Vorreiter

Niederösterreich verzeichnet laut Umweltbundesamt mit einem Minus von 35 Prozent den stärksten Emissions-Rückgang aller Bundesländer. Zudem läuft bereits das Klima- und Energieprogramm 2030 mit 305 Maßnahmen.

„Mein Dank gilt allen Feuerwehrmitgliedern und Einsatzkräften, die unter schwierigsten Bedingungen gegen die Flammen kämpfen", so Mikl-Leitner. "Unsere niederösterreichischen Feuerwehren zählen seit Jahren zu den am besten ausgebildeten und am besten ausgerüsteten Einsatzkräften der Welt.“

"Zur aktuellen Hitzewelle bin ich mit allen Sicherheitsbehörden und Landesstellen im ständigen Austausch", so Mikl-Leitner. Das Land unterstütze die Gemeinden "aktiv bei Entsiegelung, Begrünung und Beschattung – wie das aktuelle Praxisbeispiel am Nibelungenplatz in Tulln zeigt." Für den Schutz vulnerabler Gruppen wie älterer Menschen und Kinder verfügt Niederösterreich seit Jahren über ein eigenes, etabliertes Hitzewarnsystem für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Auch beim Trinkwasser als unserer wichtigsten Lebensgrundlage gibt es keine Kompromisse. Im Gegenteil: Die Absicherung unserer Trinkwasserversorgung zählt in unserem Land zu unseren Leuchtturmprojekten. Und dementsprechend wird auch laufend investiert.