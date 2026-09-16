Liebes-Aus? Katzenberger löscht Pärchenfoto

Erst im Spätsommer machte Iris die Beziehung zu ihrem deutlich jüngeren Partner öffentlich, nun sorgen gelöschte Fotos und kryptische Zeilen im Netz für Spekulationen im VIP-Mettier.

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Erst im August sorgte Iris Katzenberger für erhebliche Aufregung in den Medien, als sie ihre Beziehung zu einem um 22 Jahre jüngeren Partner öffentlich machte. Die ersten gemeinsamen Momente erlebte das Paar auf einem sommerlichen Weinfest, bevor die Mutter der prominenten Reality-Darstellerin Daniela Katzenberger ihr neues Glück auf den sozialen Netzwerken teilte.

Den Namen ihres Weggefährten hielt die 59-Jährige von Beginn an bewusst unter Verschluss, um dessen Privatsphäre zu wahren. Sie war sich dessen bewusst, dass der deutliche Altersunterschied in der Öffentlichkeit für kritische Reaktionen sorgen könnte. Auf ihren Kanälen betonte sie damals noch den starken Zusammenhalt gegen jeglichen Gegenwind.

Alles wieder vorbei?

Nun mehren sich jedoch die Anzeichen, dass das Beziehungsglück von kurzer Dauer gewesen sein könnte. Aufmerksamen Beobachtern der Szene entging nicht, dass das gemeinsame Porträt auf Iris Katzenbergers Instagram-Profil überraschend entfernt wurde. Ergänzend veröffentlichte sie kryptische Sequenzen, die Raum für Spekulationen über etwaigen Herzschmerz lassen. Darunter fand sich eine Passage über die Unbeugsamkeit einer Frau, die allen Enttäuschungen und Rückschlägen des Lebens zum Trotz ihren Weg weiterverfolgt. Eine offizielle Bestätigung für ein mögliches Beziehungsende liegt bislang nicht vor.

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Zuletzt bewegte sich Iris Katzenberger auf internationalem Parkett. An der Seite ihrer Tochter Daniela Katzenberger, deren Ehemann Lucas Cordalis sowie Enkelin Sophia schritt sie bei der New York Fashion Week für die Designerin Pia Bolte über den Laufsteg. Der Aufenthalt in den Vereinigten Staaten stand zugleich im Zeichen von Dreharbeiten für das familiäre Dokutainment-Format. Ob die jüngsten privaten Entwicklungen rund um ihren Lebensgefährten in den kommenden Ausstrahlungen aufgegriffen werden, bleibt vorerst offen.