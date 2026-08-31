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Modernisierung

LK Mistelbach: Neues Herz-Gerät für 920.000€

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Mit der neuen, hochmodernen Herzkatheter-Anlage.
© Rath-Fotografie/Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf
Das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf hat für rund 920.000 Euro eine hochmoderne Herzkatheter-Anlage installiert, die eine zwölf Jahre alte Anlage ersetzt.
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Die neue Medizintechnik ermöglicht präzisere und schonendere Eingriffe. Ein besonderes Highlight des Umbaus ist das "Zero Gravity-System": Eine an der Decke montierte Bleischürze schützt das medizinische Personal optimal vor Strahlung und entlastet es zugleich orthopädisch.

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Landesrat Anton Kasser (ÖVP) betont die regionale Bedeutung: "Mit dieser hochmodernen Herzkatheter-Anlage wird die interventionelle Kardiologie am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf auf ein neues Niveau gehoben, davon profitieren unsere Patientinnen und Patienten aus dem gesamten Weinviertel."

Auch Vorteile für Arbeiter

Auch LGA-Vorstand Bernhard Kadlec lobt den doppelten Nutzen der Investition: "Von der neuen Herzkatheter-Anlage profitieren somit nicht nur unsere Patientinnen und Patienten. Moderne Medizintechnik und innovative Strahlenschutzmaßnahmen erhöhen gleichzeitig die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

Trotz der fortschrittlichen Technik mit Touchscreen-Bedienung und exzellenter Bildgebung bleibt der Mensch im Fokus. Dr. Thomas Gremmel, Leiter der Kardiologie, erklärt: "Moderne Technik verbindet sich bei diesem Projekt mit unserer bewährten persönlichen Betreuung, die von Erfahrung, Einfühlungsvermögen und Vertrauen geprägt ist. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen immer unsere Patientinnen und Patienten."

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