Modernisierung
LK Mistelbach: Neues Herz-Gerät für 920.000€
Die neue Medizintechnik ermöglicht präzisere und schonendere Eingriffe. Ein besonderes Highlight des Umbaus ist das "Zero Gravity-System": Eine an der Decke montierte Bleischürze schützt das medizinische Personal optimal vor Strahlung und entlastet es zugleich orthopädisch.
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Landesrat Anton Kasser (ÖVP) betont die regionale Bedeutung: "Mit dieser hochmodernen Herzkatheter-Anlage wird die interventionelle Kardiologie am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf auf ein neues Niveau gehoben, davon profitieren unsere Patientinnen und Patienten aus dem gesamten Weinviertel."
Auch Vorteile für Arbeiter
Auch LGA-Vorstand Bernhard Kadlec lobt den doppelten Nutzen der Investition: "Von der neuen Herzkatheter-Anlage profitieren somit nicht nur unsere Patientinnen und Patienten. Moderne Medizintechnik und innovative Strahlenschutzmaßnahmen erhöhen gleichzeitig die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."
Trotz der fortschrittlichen Technik mit Touchscreen-Bedienung und exzellenter Bildgebung bleibt der Mensch im Fokus. Dr. Thomas Gremmel, Leiter der Kardiologie, erklärt: "Moderne Technik verbindet sich bei diesem Projekt mit unserer bewährten persönlichen Betreuung, die von Erfahrung, Einfühlungsvermögen und Vertrauen geprägt ist. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen immer unsere Patientinnen und Patienten."
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