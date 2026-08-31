Nostalgisch
Vintage Tour Krems: Kult-Räder statt E-Bikes
Bei der nostalgischen Ausfahrt stehen keine sportlichen Bestzeiten oder Etappensiege im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erlebnis. Statt moderner E-Bikes dominieren hier klassische Stahlrahmen, auffällige Retro-Lackierungen und passend abgestimmte Outfits, die einmal im Jahr gebührend präsentiert werden.
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Der Umstieg auf die alten Drahtesel erfordert allerdings ein wenig Geduld. "Es fühlt sich die ersten zwanzig Minuten lang grauenhaft an, wenn man die neuen Räder gewöhnt ist, aber nach einer gewissen Gewöhnungsphase ist es wieder wirklich super, sie rollen gut", erklärte Organisator und Ex-Staatsmeister Bernhard Rassinger gegenüber ORF NÖ.
Ehemalige Radstars dabei
Im Fokus der Veranstaltung stand eine entspannte Genussfahrt durch die malerische Weinlandschaft. Diese besondere Atmosphäre lockt regelmäßig auch ehemalige Radsportgrößen nach Niederösterreich. In diesem Jahr ließ sich etwa der Italiener Maurizio Vandelli das Event nicht entgehen. Alles sei grün und schön. Der Italiener merkt auch den guten Wein an.
Trotz des nostalgischen Charmes blieb die Tour nicht gänzlich von Pannen verschont – auch alteingesessene Technik ist vor Defekten nicht sicher. Letztlich schafften es jedoch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgreich ins Ziel, wo sie den Tag und ihre legendären Zweiräder gemeinsam feiern konnten.
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