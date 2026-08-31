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8,1 Millionen: NÖM hilft Bauern gegen Dürre

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Eine Kuh auf einer trockenen Wiese in Deutsch-Wagram.
© APA/HARALD SCHNEIDER
Die NÖM AG hilft ihren Milchlieferanten in der anhaltenden Dürre mit einem 8,1 Millionen Euro schweren Hilfspaket.
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Weil die Futtererträge drastisch sinken und die Betriebe bereits auf ihre Wintervorräte zurückgreifen müssen, wird die zweckgebundene finanzielle Unterstützung gegen Nachweis für Futter- und Saatgutkäufe ausgezahlt, um die Versorgung der Tiere und die wirtschaftliche Existenz der Höfe zu sichern.

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Die NÖM AG betont dabei ihre gesellschaftliche Verantwortung: "Unsere Bäuerinnen und Bauern sorgen jeden Tag dafür, dass wir beste Milch verarbeiten können. Sie sind das Fundament der NÖM. Gerade in schwierigen Zeiten ist es unsere Verantwortung, an ihrer Seite zu stehen und dort gezielt zu helfen, wo die Belastungen am größten sind."

Regionale Milch unterstützt heimische Landwirtschaft

Auch Martin Steiner, Obmann der MGN Milchgenossenschaft Niederösterreich, lobt die enge Partnerschaft: "Viele der Lieferbetriebe bewirtschaften ihre Höfe bereits seit Generationen und sorgen mit ihrem Einsatz täglich für hochwertige Milch aus Österreich. Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten zeigt sich die Stärke der Zusammenarbeit zwischen NÖM und den Landwirten."

Der NÖM Vorstand appelliert ergänzend: "Wer regionale Milch kauft, unterstützt damit auch die heimische Landwirtschaft. Mit unserer Dürrehilfe wollen wir dazu beitragen, dass unsere Milchbauern diese schwierige Phase bewältigen – und auch in Zukunft ausreichend hochwertige Milch aus Österreich zur Verfügung steht."

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