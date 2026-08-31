Tödliche Messer-Attacke: Mann ersticht Frau auf offener Straße

Tödliche Attacke am frühen Morgen in Erkner: Ein Mann soll eine Frau mit einem Messer schwer verletzt haben. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb sie noch am Tatort.

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Die Tat ereignete sich gegen 6.30 Uhr in der Leo-Hendrik-Baekeland-Straße in Erkner südöstlich von Berlin.

Nach Angaben der Polizei wurde die Frau bei dem Angriff schwer verletzt. Die Einsatzkräfte versuchten noch, ihr Leben zu retten. "Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen erlag die Frau den erlittenen Verletzungen", teilte ein Polizeisprecher mit.

Laut RBB soll bei der Attacke ein Messer eingesetzt worden sein.

Täter flüchtet – Polizei fasst ihn wenig später

Nach dem Angriff flüchtete der mutmaßliche Täter zunächst. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein.

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Der Verdächtige konnte jedoch bereits kurze Zeit später gefasst werden. Auch Hinweise von Zeugen sollen den schnellen Fahndungserfolg unterstützt haben.

Beziehung zwischen Täter und Opfer unklar

Warum es zu der tödlichen Attacke kam, ist derzeit noch offen. Die Ermittler machten zunächst keine Angaben zu einem möglichen Motiv.

Auch ist bislang nicht bekannt, ob sich die getötete Frau und der Verdächtige kannten oder in welcher Beziehung sie zueinander standen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Kriminaltechniker sichern am Tatort Spuren.

Große Sperren rund um den Tatort

Das Gebiet rund um den Einsatzort wurde großräumig abgesperrt. Dadurch kommt es zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen. Auch eine Auffahrt zur Autobahn wurde vorübergehend geschlossen.