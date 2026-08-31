Blackout-Plan: Zwettl ist Österreichs Vorreiter

Als erster Bezirk Österreichs verfügen nun alle Gemeinden im Bezirk Zwettl über einen fertigen Sonderkatastrophenschutzplan für großflächige Strom- und Infrastrukturausfälle.

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Grundlage dafür waren ein Leitfaden des Landes Niederösterreich, die enge Einbindung kritischer Infrastruktur sowie die Erkenntnisse aus der Katastrophenschutzübung "TEMPESTAS" im Mai 2024.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) lobt diesen Meilenstein: "Der Bezirk Zwettl beweist eindrucksvoll, wie vorausschauende Katastrophenschutzplanung funktioniert, denn mit den nun vorliegenden Sonderkatastrophenschutzplänen verfügt jede Gemeinde über klare Strukturen, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen."

Durch Vorbereitung schneller und effizienter

Koordiniert wurde das Projekt von Bezirkshauptmann Markus Peham, der die zielorientierte Zusammenarbeit aller Beteiligten hervorhebt: "Der Bezirk Zwettl hat hier Pionierarbeit geleistet und eine Vorbildwirkung für ganz Österreich geschaffen." Bürgermeister Franz Mold verweist auf vergangene Krisen wie Hochwasser und Raureif, die im Waldviertel bereits zu massiven Stromausfällen führten: "Für unsere Gemeinden ist daher eine vorausschauende Katastrophenschutzplanung ein wichtiges Anliegen."

Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier betont den Nutzen der Vorbereitung, die sich schon beim Hochwasser 2024 bewährt habe: "Behörden und Einsatzkräfte kannten sich und ihre Abläufe – dadurch konnte im Ernstfall schneller und effizienter gehandelt werden."