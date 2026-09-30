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In Tirol gestoppt

LKW voll mit Sprengmitteln und ohne Zulassung

© Ben STANSALL / AFP
Der polnische Lenker konnte von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden.
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Die Tiroler Polizei konnte am Diensttagnachmittag einem verdächtigen Lenker das Handwerk legen. Der 50-jährige Mann aus Polen ging den Behörden an der Kontrollstelle Leisach um 13.30 Uhr ins Netz. Nicht nur dass der Mann das dort geltende Fahrverbot für Klein-LKW´s über 2,8 Tonnen missachtet hatte und ohne Kennzeichen durch das Land fuhr. Als die Polizei das Fahrzeug durchsuchte, entdeckten sie noch viel mehr.

Illegale Sprengmittel gebunkert

Der Fahrer hatte in Österreich illegale Feuerwerkskörper und weitere hochgefährliche Sprengmittel im LKW gebunkert. Außerdem flog auf, dass der Mann keine Zulassung hatte. Beim Auslesen der Fahrerkarte kam es laut Polizei auch noch zu zahlreichen Verstößen gegen die Sozialvorschriften.

Der 50-jährige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz in Osttirol angezeigt.

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