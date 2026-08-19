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Lotto: Millionen-Jackpot geknackt!

Eine Hand kreuzt Zahlen auf einem Lottoschein mit einem gelben Kugelschreiber an.
© APA/HERBERT PFARRHOFER
Ein einziger Spielschein hat den Sechsfach-Jackpot geknackt. Der Glückliche aus Niederösterreich kassiert mehr als 7,3 Millionen Euro.
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Bei der Ziehung am Mittwoch tippte ein Spieler alle sechs richtigen Zahlen – und darf sich über 7.388.011,30 Euro freuen. Der Glückliche spielte in Niederösterreich einen Normalschein, bei dem der fünfte von fünf Tipps stach. Damit gibt es einen einzigen Sechser. Für den glücklichen Gewinner bedeutet das mehr als 7,3 Millionen Euro.

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Hohe Gewinne in weiteren Rängen

Auch fünf Spielscheine mit fünf Richtigen und der Zusatzzahl waren erfolgreich. Sie bringen jeweils 40.872,40 Euro. 156 Fünfer gewinnen jeweils 1.284,80 Euro. Für 360 Vierer mit Zusatzzahl gibt es jeweils 163,70 Euro. 6.777 Vierer bringen jeweils 56,80 Euro. Auch bei den niedrigeren Gewinnrängen gab es zahlreiche Gewinner. 9.947 Dreier mit Zusatzzahl erhalten jeweils 14,60 Euro. Weitere 114.015 Spieler haben drei Richtige und gewinnen jeweils 5,90 Euro. Die Zusatzzahl allein bringt 345.722 Mal einen Gewinn von jeweils 1,50 Euro.

Kein Sechser bei den LottoPlus-Ziehungen

Bei der ersten LottoPlus-Ziehung fielen die Zahlen 18 – 21 – 26 – 30 – 39 – 43. Einen Sechser gab es nicht. Die Gewinnsumme wurde deshalb auf den nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. 81 Fünfer dürfen sich dadurch über jeweils 4.039,80 Euro freuen. Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung lauteten die Zahlen 10 – 12 – 15 – 22 – 39 – 45. Auch hier gab es keinen Sechser. 73 Fünfer erhalten jeweils 4.482,50 Euro.

Joker Volltreffer ebenfalls in Niederösterreich

Auch beim Joker gab es einen Volltreffer, ebenfalls in Niederösterreich. Ein Spieler in Niederösterreich hatte die komplette Kombination richtig und kassiert dafür 266.056,10 Euro. 14 weitere Joker-Spieler gewinnen jeweils 12.000 Euro. 121-mal gibt es 1.200 Euro, 1.147-mal 120 Euro und 11.336-mal zwölf Euro. Zusätzlich gewinnen 115.988 Spieler jeweils 2,50 Euro.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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