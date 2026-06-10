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Blauer Vogel

Macht Erste Bank jetzt Werbung für FPÖ?

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Die neue Werbe-Plakat der Erste Bank gefällt auch Herbert Kickl. Der FPÖ-Chef sieht im blauen Papagei zwischen Tauben ein Zeichen.
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Macht die Erste Bank etwa Werbung für die FPÖ?

Ein blauer Papagei sticht beim neuen Plakat-Sujet der Bank zwischen Tauben hervor, dazu der Slogan "Glaub an dich!"

Für Kickl ein Zeichen: "Der blaue Papagei zeigt, was möglich ist, wenn man an sich glaubt."

"Ein schönes Bild für unsere Heimat - da muss jetzt auch der blaue Papagei den anderen Vögeln einheizen", schreibt der FPÖ-Chef auf Twitter.

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