Micaela Schäfer rechnet mit Giulia Siegel ab

Zwischen den Reality-TV-Ikonen Micaela Schäfer und Giulia Siegel herrscht nach den Dreharbeiten dicke Luft. Nach der gemeinsamen Zeit für ein neues Format rechnet das bekannte Model nun schonungslos mit der Kollegin ab.

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Zwischen den Reality-TV-Ikonen Micaela Schäfer und Giulia Siegel herrscht nach den Dreharbeiten dicke Luft. Nach der gemeinsamen Zeit für das neue Sat.1-Format rechnet das bekannte Model nun schonungslos mit ihrer Kollegin ab.

Die neue Reality-Show "Dschungel Divas" sorgt seit dem Start am 3. August für reichlich Gesprächsstoff im deutschsprachigen Fernsehen. Wöchentlich um 22.15 Uhr flimmern die turbulenten Episoden bei Sat.1 über die Bildschirme. Doch die wahren Dramen spielen sich offenbar nicht nur vor den Kameras im fernen Luxus-Setting ab, sondern setzen sich nun auch im realen Leben fort. Im Zentrum des neuesten Promi-Kriegs stehen dabei Micaela Schäfer und Giulia Siegel, die während des Drehs heftig aneinandergeraten sind.

Harmonischer Start im Flugzeug endete im Fiasko

Dabei hatte alles so friedlich begonnen, wie Micaela Schäfer nun im "Insider Reality"-Podcast offenbart. In einem aktuellen Instagram-Reel spricht sie überraschend offen über ihre tiefe Enttäuschung gegenüber Giulia Siegel. Zu Beginn der Reise herrschte noch beste Stimmung unter den prominenten Damen. Gemeinsam mit den Mitstreiterinnen Janina Youssefian und Jessica Delion saßen Schäfer und Siegel im Flugzeug auf dem Weg zu den Dreharbeiten. Die Begegnung war herzlich, geprägt von kleinen Gesten und der festen Erwartung, dass die gemeinsame Zeit extrem lustig werden würde. Doch die Realität holte die Gruppe unter den extremen Bedingungen der Show schnell ein.

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Dominantes Verhalten ging schlichtweg zu weit

Unter dem Druck des Formats, das ganz bewusst auf ständige Nähe, Konkurrenz und den Entzug gewohnter Komfortzonen setzt, zeigte sich bald ein ganz anderes Bild. Für Micaela Schäfer wurde das Zusammenleben mit Giulia Siegel rasch unerträglich. Sie merkte schnell, dass sie mit der dominanten Art von Siegel absolut nicht klarkommen konnte. Im Podcast-Gespräch erklärte Schäfer unmissverständlich, dass ihr die Kollegin während der Dreharbeiten extremst auf die Nerven gegangen sei. Gerade dieser heftige Unterschied zwischen einer flüchtigen Bekanntschaft auf glamourösen Events und dem echten Zusammenleben unter Kamerabeobachtung brachte das Fass schließlich zum Überlaufen.

Bitteres Nachspiel auf Social Media

Die Spannungen aus der Show haben mittlerweile auch weitreichende Konsequenzen in den sozialen Netzwerken nach sich gezogen. Unmittelbar nach dem Ende der Dreharbeiten zog Giulia Siegel einen klaren Schlussstrich und entfolgte Micaela Schäfer demonstrativ auf Instagram. Ein Schritt, den das Erotikmodel absolut nicht nachvollziehen kann. Schäfer selbst folgt Siegel weiterhin und bezeichnete die sofortige Reaktion der DJane als übertrieben und kindisch. Sie betont, dass sie Giulia nicht hassen würde und ihre unterhaltsamen Postings nach wie vor gerne ansehe.

Die wichtigsten Streitpunkte der Reality-Show im Überblick:

Der Auslöser: Das extrem dominante Verhalten von Giulia Siegel während der Dreharbeiten in der Sat.1-Show.

Das extrem dominante Verhalten von Giulia Siegel während der Dreharbeiten in der Sat.1-Show. Das Luxus-Setting: Ständige räumliche Nähe und hoher psychischer Druck führten rasch zum offenen Konflikt.

Ständige räumliche Nähe und hoher psychischer Druck führten rasch zum offenen Konflikt. Die Mitstreiterinnen: Auch Janina Youssefian und Jessica Delion erlebten den plötzlichen Stimmungsumschwung hautnah mit.

Auch Janina Youssefian und Jessica Delion erlebten den plötzlichen Stimmungsumschwung hautnah mit. Die Social-Media-Konsequenz: Giulia entfolgte Micaela sofort nach den Dreharbeiten auf Instagram.

Der anhaltende Streit der beiden Reality-Größen zeigt eindrucksvoll, wie die Mechanismen des modernen Fernsehens funktionieren. Die persönliche Enttäuschung, die Micaela Schäfer nun so kurz nach dem TV-Start öffentlich macht, sorgt dafür, dass die ohnehin schon hohe Spannung des Formats auch abseits der Bildschirme weiter angeheizt wird. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Fronten in den kommenden Wochen bei "Dschungel Divas" weiter verhärten werden.