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zu früher Stunde

Millionen-Publikum sahen Traumstart der ÖFB-Stars

ABD0109_20260617 - SANTA CLARA - USA: vlnr.: David Alaba (AUT) und Marko Arnautovic (AUT) jubeln am Dienstag, 16. Juni 2026, nach Ende der Begegnung zwischen Österreich und Jordanien in der 1. Runde der Gruppe J der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 im San Francisco Bay Area Stadion in Santa Clara. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
© APA/GEORG HOCHMUTH
Trotz der frühen Anpfiffzeit hat ein Millionenpublikum am Mittwochmorgen das erste Österreich-Spiel bei der Fußball-WM verfolgt.
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Beim 3:1-Sieg gegen Jordanien hatten bereits für die erste Halbzeit ab 6 Uhr Früh im Schnitt 1,2 Mio. Personen ORF 1 eingeschaltet. In der zweiten Halbzeit verbuchte der öffentlich-rechtliche Sender durchschnittlich 1,24 Mio. Zuseher. Der Marktanteil betrug starke 89 Prozent in Hälfte 1 und 88 Prozent in Hälfte 2.

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Auch der Andrang auf den Livestream war enorm. Mit 250.000 parallelen Streams in der ersten Halbzeit wurde ein Rekord verzeichnet, vermeldete der ORF bereits am Mittwoch. Für eine Störung zu Beginn der zweiten Hälfte entschuldigte sich das Medienhaus und verwies auf die APA-IT als Streamingprovider des ORF. Ursache war eine vorübergehende Überlastung der Server-Netzwerke durch gleichzeitige Zugriffe oberhalb der Kapazitätsgrenze. "Unser Incident Management hat sofort reagiert und die Systeme kurz darauf stabilisiert", hieß es vonseiten der Nachrichtenagentur. Die APA-IT führe zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen durch, um künftige Spitzenlasten auszugleichen.

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