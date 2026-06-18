3:1 - Kolumbien stolpert an die Spitze

Kolumbien hatte zum Abschluss des ersten WM-Spieltages mehr Mühe als gedacht. Gegen Usbekistan zittern sich die Südamerikaner vor 80.824 Zuschauern in Mexiko City zu einem knappen 3:1-Sieg.

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Kolumbien ist erfolgreich in die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada gestartet. Die Südamerikaner wurden am Mittwoch beim 3:1 in Mexiko-Stadt gegen WM-Debütant Usbekistan der Favoritenrolle gerecht und sind Leader in der Gruppe K.

Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Portugal und die Demokratische Republik Kongo, die 1:1 spielten. Daniel Munoz (40.), Luis Diaz (65.) und Jaminton Campaz (99.) sorgten für die Entscheidung. Für den Underdog traf Abbosbek Fayzullaev (60.).

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Die Kolumbianer erarbeiteten sich vor 80.824 Zuschauern im Aztekenstadion mit dem rechtzeitig fit gewordenen Kapitän James Rodriguez von Beginn an ein spielerisches Übergewicht und waren vorerst ungefährdet. Ein Abschluss von Jhon Arias ging noch ins Außennetz (17.), ein Linksschuss von Bayerns Diaz sprang von der Stange zurück ins Feld (32.).

Diaz erlöst Kolumbien

Topchance Nummer drei war von Erfolg gekrönt. Einen Flankenball von Diaz verwertete Munoz mit einer Direktabnahme aus seitlicher Position in akrobatischer Manier. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte der Favorit das Geschehen.

Usbekistan gegne Kolumbien 1 / 6 © FIFA via Getty Images © FIFA via Getty Images © Anadolu via Getty Images

Die von Fabio Cannavaro gecoachten Zentralasiaten glichen aufgrund eines Tormannfehlers aber aus. Camilo Vargas patzte bei einem Shomurodov-Volley, von der Stange landete der Ball bei Fayzullaev, der aus kürzester Distanz einköpfelte. Die Freude war aber schnell wieder verflogen. Die Kolumbianer schalteten nach Ballgewinn schnell um und Diaz traf nach Zuspiel von Gustavo Puerta.

Auch in dem Fall sah der Goalie nicht gut aus, Utkir Yusupov wehrte den Ball ins eigene Netz ab. Turbulent wurde es noch, da die Usbeken im Finish ihre beste Leistung zeigten. Akmal Mozgovoy schlenzte den Ball vorbei (90.). Auf der anderen Seite machte Campaz per Kopf nach Flanke von Cucho Hernandez alles klar. Usbekistan hatte noch bei einem Lattenschuss von Behruzjon Karimov Pech (101.).