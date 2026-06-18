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Warten auf Diagnose

Sorge um Posch: Kommt jetzt Wanners große Chance?

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© SOPA Images/LightRocket via Gett
Das große ÖFB-Sorgenkind heißt Stefan Posch. Derzeit wartet unser Team-Verteidiger auf die Diagnose.
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Einen traurigen Beigeschmack hatte der umjubelte 3:1-WM-Auftaktsieg gegen Jordanien für unser Nationalteam. Verteidiger Stefan Posch könnte mit einer Kieferverletzung lange ausfallen. Erste Meldungen sprachen sogar von einem Kieferbruch und einem möglichen WM-Aus.

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Unsere Team-Stars kamen am Mittwoch spät in der Nacht erst ins Camp in Santa Barbara zurück. Deshalb wurde erst am Donnerstag ein CT-Termin anberaumt. In den kommenden Stunden wird sich zeigen, ob und wie lange der Mainz-Legionär tatsächlich ausfallen wird.

Ein Einsatz am Montag gegen Argentinien ist allerdings sehr unsicher. Teamchef Ralf Rangnick braucht einen Plan B. Denn der gelernte Innenverteidiger ist im Team als Rechtsverteidiger gesetzt und hat nominell keinen Ersatzmann im Kader.

epa13042976 Austria's head coach Ralf Rangnick enters the pitch ahead of the FIFA World Cup 2026 group stage match Austria against Jordan, in San Francisco, USA, 16 June 2026. EPA/BENJAMIN FANJOY
© EPA

Wer kann Rechtsverteidiger?

Einen Rechtsverteidiger hätte Rangnick aber doch noch in seinen Reihen. Bayern-Star Konrad Laimer, der allerdings im rot-weiß-roten Trikot im Mittelfeld gesetzt, gegen Jordanien sogar aufgrund des Baumgartner-Ausfalls als 10er aufgelaufen ist.

SANTA CLARA,CALIFORNIA,USA,17.JUN.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, group stage, Austria vs Jordan. Image shows Romano Schmid, Konrad Laimer (AUT) and fans of AUT. Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
© GEPA pictures

Der deutsche Meister könnte auf seine Stamm-Position in der Abwehr zurückgezogen werden, doch dann würde plötzlich ein Platz im Mittelfeld vakant sein. Doch genau hier hat sich in Santa Clara ein Mann besonders ins Rampenlicht gespielt.

ABD0008_20260616 - SANTA CLARA - USA: vlnr.: Carney Chukwuemeka (AUT) und Paul Wanner (AUT) am Montag, 15. Juni 2026, während eines Pitch Walks des ÖFB Nationalteams im San Francisco Bay Area Stadion in Santa Clara vor dem Spiel zwischen Österreich und Jordanien. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
© APA/GEORG HOCHMUTH

Neo-Österreicher Paul Wanner, der sich erst vor kurzem und nach langen Überlegungen gegen den DFB und für den ÖFB entschieden hat. Jetzt könnte er ausgerechnet gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien sein Pflichtspiel-Debüt mit dem Adler auf der Brust feiern.

Schlager und Prass als Plan B

Sollte Rangnick allerdings Laimer nicht aus dem Mittelfeld nach hinten berufen, was am Papier gegen die Offensiv-Macht Argentinien die logische Lösung wäre, lauern noch zwei Alternativen im Kader.

SANTA BARBARA,CALIFORNIA,USA,08.JUN.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, USA, Mexico, Canada, preview, OEFB, Oesterreichischer Fussball-Bund, training team AUT. Image shows Alexander Prass (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
© GEPA pictures
ABD0083_20260614 - SANTA BARBARA - USA: Xaver Schlager (AUT) am Sonntag, 14. Juni 2026, im Rahmen einer PK des ÖFB Nationalteams in Santa Barbara. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
© APA/GEORG HOCHMUTH

Sowohl Xaver Schlager als auch Alexander Prass haben bereits Erfahrungen auf der Position gesammelt, fühlen sich aber im Mittelfeld um vieles wohler. Aber eines ist jetzt schon klar. Ganz egal, wer am Ende in der Startaufstellung steht, wird alles für die große Sensation gegen die Gauchos machen.

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