Mitarbeiterin findet Leichenteile in Paket

In einem Paket befanden sich acht menschliche Oberkörper

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Schock beim oberösterreichischen Flugzeugzulieferer FACC in St. Martin im Innkreis. Wie der ORF Oberösterreich berichtet, trafen am Montagnachmittag mehrere Kühlpakete bei dem Unternehmen ein. Beim Öffnen der ersten Box machte eine Mitarbeiterin jedoch eine makabre Entdeckung: Statt technischer Bauteile befand sich darin ein menschlicher Torso.

Insgesamt waren acht Kühlboxen an das Unternehmen geliefert worden. Auch in den übrigen Paketen fanden sich menschliche Überreste. Die 30-jährige Mitarbeiterin verständigte umgehend ihre Vorgesetzten, die wiederum die Polizei einschalteten.

Verwechslung

Die Ermittlungen ergaben rasch, dass kein Verbrechen hinter dem Vorfall steckt. Laut Polizei handelte es sich bei den Leichenteilen um menschliche Überreste, die für medizinische Untersuchungen und Forschungszwecke bestimmt waren. Die Sendung hätte eigentlich an ein Forschungslabor in Deutschland geliefert werden sollen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es offenbar am Flughafen München zu einer folgenschweren Verwechslung. Die aus den USA eingetroffene Luftfrachtsendung wurde vermutlich mit einer Lieferung vertauscht, die ursprünglich für FACC bestimmt war. Wie der ORF berichtet, ist bislang noch unklar, wohin die eigentliche Sendung des Flugzeugzulieferers gelangt ist.

Für die betroffene Mitarbeiterin bedeutete die Entdeckung einen erheblichen Schock. Gegenüber dem ORF bestätigte FACC, dass der Vorfall für die Frau sehr belastend gewesen sei. Strafrechtlich sei die Angelegenheit jedoch unbedenklich.

Die Behörden kümmerten sich schließlich darum, dass die Pakete mit den menschlichen Überresten an ihren vorgesehenen Bestimmungsort weitergeleitet wurden. Der ungewöhnliche Vorfall sorgt dennoch für Aufsehen – schließlich dürfte es selbst in der internationalen Luftfracht äußerst selten vorkommen, dass ein Flugzeugzulieferer statt technischer Komponenten plötzlich menschliche Leichenteile geliefert bekommt.