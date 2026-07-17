INNVIERTEL
Motorradlenker von Alkolenker getötet
Esternberg. Ein 56-Jähriger ist am Donnerstag in Esternberg (Bez. Schärding) bei der Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw tödlich verletzt worden. Am Steuer des Autos war ein Alkolenker mit 1,34 Promille gesessen. Warum die beiden Fahrzeuge zusammengestoßen sind, ist laut Polizei aber noch unklar. Der 56-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert und prallte gegen eine Gartenmauer. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe, der Mann starb aber wenig später im Klinikum Passau.
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