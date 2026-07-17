AUF TERRASSE
Brand von E-Scooter: Hund schlug Alarm
Enns. Ein brennender E-Scooter auf einer Terrasse eines Mehrparteienhauses sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz. Das Elektrofahrzeug geriet aus bislang unbekannter Ursache auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung in Brand. Zunächst bemerkte ein Hund, der sich am Balkon der darüberliegenden Wohnung befand, die starke Rauchentwicklung. Durch lautes Bellen machte das Tier die Bewohner und Nachbarn auf das Feuer aufmerksam. Auch der Bewohner der betroffenen Wohnung reagierte rasch: Mit mehreren Feuerlöschern konnte er die Flammen weitgehend eindämmen und so eine Ausbreitung des Brandes verhindern, bis die alarmierte Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand.
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