Sir Tom Jones am Linzer Domplatz

Laut aktuellen Konzertkritiken hat seine goldene Stimme noch keine Alterserscheinungen.

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Sir Tom Jones ist nicht nur ein Weltstar, sondern eine lebende Musiklegende. Er hat 60 Jahre lang musikalische Epochen und Genres durchlaufen. Am Samstag, 18. Juli spielt der 86-Jährige ein Konzert am Linzer Domplatz. Welthits wie "It’s Not Unusual", "Delilah", "What’s New Pussycat?" und "Green, Green Grass of Home" werden wohl vor der Domkulisse erklingen. Sein 2021 veröffentlichtes Album "Surrounded By Time" machte ihn zum ältesten Mann, der mit neuem Material Platz 1 der offiziellen britischen Albumcharts erreichte und damit Bob Dylan überholte. Es sind noch Tickets ab 92,20 Euro erhältlich. Viele setzen sich mit Campingstuhl direkt hinter den Zaun.