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Reifendeponie: Widerstand flammt neu auf

Reifendeponie
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Die SPÖ beschreibt die Situation mit einem Wortspiel: "Reifen-Skandal bringt Stelzers Glaubwürdigkeit unter die Räder."
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Ohlsdorf. Schon seit den 1970er Jahren stapeln sich in Ohlsdorf alte Autoreifen: Obwohl bereits 2011 die vollständige Räumung der Altreifendeponie in Ohlsdorf (Bez. Gmunden) angeordnet wurde, liegen dort heute noch immer rund 59.000 Tonnen Altreifen. Nun sollen sie nicht entfernt, sondern dauerhaft zugeschüttet werden. Für SPÖ OÖ Umweltsprecher LAbg. Thomas Antlinger ist das ein Versagen an höchster Stelle. Weil die Deponie nach einem neuen Bescheid des Landes nicht vollständig geräumt  werden soll, wächst in der Gemeinde der Widerstand. Anrainer sorgen sich um mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser, rund um die Deponie befinden sich mehrere Quellen und Fischteiche. Es ist auch ungewiss, wie sich der Gummi abbauen wird. Im Raum stehen auch Risiken durch Schwelbrände.

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