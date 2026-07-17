Musical »Hair« bringt Protest gegen Krieg in Schlossgraben

Das Musical feiert am 23. Juli Premiere und läuft bis 8. August.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Steyr. Mit "Hair" steht die diesjährige Sommerproduktion des Musikfestival Steyr im Zeichen der späten 60er-Jahre. Spielort ist wieder die Open-Air-Bühne im atmosphärischen Schlossgraben von Schloss Lamberg. Bei Schlechtwetter steht das Stadttheater Steyr als Ausweichort zur Verfügung und das Rahmenprogramm soll alle Sinne ansprechen. Für 2027 ist eine Nibelungenlied-Rockoper von Zoë Straub angekündigt.

"Legendäre Songs verbinden sich mit einer Geschichte über Freundschaft, Liebe, Identität und den Protest gegen Krieg und gesellschaftliche Zwänge", wird Intendant Karl-Michael Ebner in einer Aussendung zitiert. Dass "Hair" auch heute noch ein so breites Publikum anspricht, zeige, wie zeitlos seine Themen sind und wie stark die Verbindung aus Musik, Emotion und gesellschaftlicher Relevanz wirke. Aufgrund des Publikumsandrangs haben die Veranstalter zwei Zusatzvorstellungen eingeschoben und führen das Kultmusical mit Live-Band nun elf Mal auf. Regie führt Susanne Sommer, als Hauptdarsteller steht Christian Funk in der Rolle des Claude Hooper Bukowski neben einem internationalen Ensemble auf der Bühne.

Nächstes Jahr: Rockoper

Im kommenden Jahr steht mit "Epos - die Rockoper" bereits jetzt eine neu erzählte Variante des Liedes der Nibelungen fest. Die ehemalige Song-Contest-Teilnehmerin und Schauspielerin Zoë Straub werde als Komponistin und Texterin "das tausend Jahre alte Heldenepos von der Patina und dem Pathos der Jahre befreien", heißt es in der Ankündigung.

Bei Schlechtwetter im Stadttheater

Vorstellungen laufen am 23. Juli (Premiere), 24., 25., 29., 30., 31. Juli und 1., 2., 5., 6., 7., 8. August jeweils um 20.30 Uhr im Schlossgraben Schloss Lamberg Steyr, bei Schlechtwetter im Stadttheater Steyr.