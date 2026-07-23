Mutige Hündin rettet Kind (2) vor Wolfsattacke

Bei einem Grillabend in der Toskana näherte sich ein Wolf einem Kleinkind. Die treue Familienhündin stellte sich dem Raubtier in den Weg, beschützte den Jungen und bezahlte das mit ihrem Leben.

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In Orbicciano (Italien) nahm ein gemütlicher Grillabend eine dramatische Wendung. Ein Wolf drang, offenbar angelockt vom Duft des Grillfleischs, am Samstag gegen 21.30 Uhr in den uneingezäunten Innenhof eines Bauernhauses ein. Die Familie war erst im April 2025 in das Bergdorf gezogen. Während Vater Tommaso im Hof das Barbecue vorbereitete und Mutter Paula in der Küche stand, spielte ihr zweijähriger Sohn draußen mit der siebenjährigen Mischlingshündin Destiny.

Hündin stellt sich entgegen

Das Raubtier lief durch das offene Hoftor zielstrebig auf den zweijährigen Jungen zu und zeigte scheinbar keine Angst vor dem 39-jährigen Vater. Als der Wolf dem Kind bereits sehr nahe war, bemerkte die Mischlingshündin die Gefahr. Sie stellte sich dem Angreifer entgegen und verhinderte so, dass das Raubtier nach dem Kleinkind schnappen konnte.

Jede Hilfe kam zu spät

Der Vater drehte sich erst um, als er das Wimmern des Hundes hörte. Der Wolf hatte der 22 Kilo schweren Hündin in den Hals gebissen und zerrte sie in ein Gebüsch. Die 40-jährige Mutter brachte das Kind schnell ins Haus und versuchte anschließend verzweifelt, das Haustier zu retten. Für die Hündin kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Sorge wegen zunehmender Wölfe

Der Vorfall wirft Fragen über die Anzahl der beteiligten Raubtiere auf. Laut dem Nationalen Verband für den Schutz der Umwelt und des ländlichen Lebens müssen mindestens drei oder vier Wölfe da gewesen sein, um einen Hund dieser Größe zu verschlingen. Der Verband wies zudem auf die steigende Zahl von Wölfen hin, die sich bewohnten Gebieten nähern, was die Bewohner zunehmend beunruhigt.