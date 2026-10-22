Auslaufender Vertrag
Nach Final-Pleite: Argentinien-Coach Scaloni trifft Entscheidung
Bereits mit Jahresende läuft der Vertrag des 48-Jährigen bei seiner Nationalmannschaft aus.
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2017 kam der Argentinier als Co-Trainer von Jorge Sampaoli vom FC Sevilla zu Argentinien, rund ein Jahr später übernahm er selbst als Cheftrainer – und das mehr als erfolgreich.
Neben zwei Copa-America-Titeln (2021 & 2024) gab es allen voran den WM-Erfolg 2022, wegen dem er auch zum Welttrainer des Jahres gekürt wurde.
Teilnahme an nächster WM fraglich
Dementsprechend überraschend war es, wie lange sich die Entscheidung hinauszögerte. Womöglich spielte auch das Ende von Lionel Messi eine Rolle.
Nun ist sie laut der argentinischen Zeitung "La Nacion" gefallen, das neue Arbeitspapier braucht nur mehr eine Unterschrift.
Bis 2028 läuft der Kontrakt, allerdings mit Option auf eine zweijährige Verlängerung. Ergo ist Scaloni bei der Copa America 2028 noch an der Seitenlinie, womöglich auch bei der WM 2030.
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