Rohrau
Nach Schwiegersohn-Affäre: Verfahren gegen BM Mayer eingestellt
Vorausgegangen war ein monatelanger Polit-Krimi um den Umbau der Volksschule, der sich von 1,075 auf 2,2 Millionen Euro verteuerte – mit Mayers Schwiegersohn mittendrin: In der Causa ging es um die Vergabe des Bauauftrags im Jahr 2020 an eine Architektengemeinschaft, an der auch Mayers Schwiegersohn beteiligt ist.
Vorwürfe vom Tisch
Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Josef Mechtler, stellt klar: "Es hat sich kein Hinweis verdichtet. Der Beschuldigte hat plausibel darlegen können, warum welche Handlungen rund um den Bauauftrag erfolgt sind." Die Anzeige von FPÖ-Gemeinderat Dorel-Beniamin Birte habe auf "bloßen Vermutungen" gegründet. Bereits im März hatte Mayer einen Misstrauensantrag klar abgewehrt: 14 gegen 2 Stimmen.
Mayer kontert scharf
Der Bürgermeister spricht von einer "beispiellosen Hetzjagd und Negativ-Kampagne der FPÖ" und sieht sich bestätigt. Birte bleibt dennoch skeptisch: "Optisch war das Ganze natürlich nicht gut."
Fazit: Rohrau bleibt in Aufruhr – juristisch aber ist die Sache vom Tisch.
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