Unwetter-Chaos
Tiefgarage in Waidhofen komplett geflutet
Im Stadtzentrum wurde eine Tiefgarage regelrecht geflutet. Der Technikraum der Parkanlage stand rund einen Meter unter Wasser, die Feuerwehr Groß-Siegharts musste mit Hochdruck auspumpen, um Schlimmeres zu verhindern. Zusätzlich wurden mehrere Straßen im Stadtgebiet stark verschmutzt.
Feuerwehrhaus und umgestürzter Baum
Auch die Nachbarorte blieben nicht verschont: In Sieghartsles stand der Vorplatz des Feuerwehrhauses unter Wasser, dazu kamen verunreinigte Straßen im Ort. In Weinern krachte sogar ein Baum auf die Fahrbahn. Die örtlichen Feuerwehren waren die ganze Nacht im Dauereinsatz, um die Schäden in den Griff zu bekommen.
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