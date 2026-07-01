Tiefgarage in Waidhofen komplett geflutet

Die Gewitterfront in der Nacht auf Mittwoch hat im Bezirk Waidhofen an der Thaya ordentlich zugeschlagen. Der Starkregen ließ binnen kürzester Zeit die Wassermassen steigen – mit dramatischen Folgen für Groß-Siegharts.

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Im Stadtzentrum wurde eine Tiefgarage regelrecht geflutet. Der Technikraum der Parkanlage stand rund einen Meter unter Wasser, die Feuerwehr Groß-Siegharts musste mit Hochdruck auspumpen, um Schlimmeres zu verhindern. Zusätzlich wurden mehrere Straßen im Stadtgebiet stark verschmutzt.

Feuerwehrhaus und umgestürzter Baum

Auch die Nachbarorte blieben nicht verschont: In Sieghartsles stand der Vorplatz des Feuerwehrhauses unter Wasser, dazu kamen verunreinigte Straßen im Ort. In Weinern krachte sogar ein Baum auf die Fahrbahn. Die örtlichen Feuerwehren waren die ganze Nacht im Dauereinsatz, um die Schäden in den Griff zu bekommen.